НАБУ і НАЗК закликали парламент реставрувати антикорупційні закони до нового року.

 

Національне антикорупційне бюро України та Національна антикорупційна аґенція України у своїх заявах у п'ятницю закликали Верховну Раду до кінця року реставрувати антикорупційне законодавство, вихолощене Конституційним Судом, аби чиновники не уникли відповідальності за брехню в деклараціях.

 

 

"Національне бюро наголошує на необхідності якнайшвидшого законодавчого відновлення відповідальності за внесення недостовірних даних до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Необхідні для цього законодавчі зміни мають бути ухвалені та набути чинності до кінця цього року. Інакше декларанти, а це особи, чия діяльність фінансується коштом платників податків, можуть уникнути відповідальності за недостовірні дані, внесені ними в декларації за 2020 рік", – йдеться у заяві НАБУ.

 

Антикорупційна аґенція додає: "Згідно з Кримінальним кодексом України, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, швидке ухвалення якого можливе лише за умови голосування за основу і в цілому".

 

"Нагадаємо, що щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Аби покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття Кримінального кодексу має діяти на момент подання декларації. Якщо законопроєкт буде ухвалено, наприклад, у лютому 2021, то всі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності", – підкреслили у НАЗК.

 

13.11.2020

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