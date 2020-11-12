Росія запровадила контрсанкції через отруєння Навального.

Відомо, що в список, зокрема, потрапили працівники апарату бундесканцлерки Німеччини

 

 

Москва запровадила санкції проти Німеччини та Франції через справу Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, обмежувальні заходи стосуються в тому числі апарату бундесканцлерки ФРН. Про це подає інформаційний портал lenta.ru. Керівник російського зовнішньополітичного відомства запевнив, що Москва незабаром повідомить європейських партнерів про це рішення.

 

«Відповіді на санкції, звичайно ж, будуть. Оскільки санкції Євроунії в зв'язку з Навальним прямо зачіпають керівних співробітників адміністрації президента Росії, наші санкції у відповідь будуть дзеркальними. Вони вже ухвалені, про це незабаром ми повідомимо наших німецьким і французьких колег».

 

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Москва може винести справу Навального на обговорення в Раду Безпеки організації. Він пообіцяв, що в цьому випадку інші країни чекає «неприємна розмова». «Західні країни побоюються виносити цю тему на обговорення в Раду безпеки ООН, оскільки розуміють, що все це може бути розвернуто і в інший бік», – таку думку висловив постпред Росії,

 

Нагадаємо, що 15 жовтня Європейська Унія запровадила санкції проти шести росіян через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили директор ФСБ Олександр Бортніков, начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярін та інші. Їм заборонено в'їзд на територію Євроунії, а їхні фінансові активи в європейських банках заморожено. Окрім того, санкції були введені щодо деяких російських хімічних та біологічних НДІ.

12.11.2020

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