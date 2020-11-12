Пашинян пояснив, чому підписав невигідну для Єревана угоду щодо Карабаху.

За його словами, існувала загроза оточення війська і захоплення Степанакерта.

Якби Вірменія відмовилася підписувати угоду про закінчення воєнних дій в Нагірному Карабаху, то її 20-тисячна армія виявилася б у ворожому оточенні. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян під час звернення до нації. Про це повідомляє вірменський інформаційний портал News.am.

«Ми за лічені дні могли втратити Степанакерт. Багато хто говорить, що якщо втратили Гадрут і Шуші, то якби ми втратили Степанакерт, нічого не змінилося б. Але насправді при втраті Степанакерта ми б втратили Аскеран і Мартертакерт. Ці міста в перші дні війни були тилом, там не було укріплень», – пояснив Пашинян, зазначивши, що «преферував життя солдатів над своєю кар'єрою і своїм життям».

Також прем'єр Вірменії прокоментував перекидання російських миротворців у Нагірний Карабах. За його словами, росіяни залагодять безпеку наземного сполучення Єревана і Степанакерта.

Напередодні, 11 листопада, Пашинян заявив, що за продовження бойових дій була загроза втратити як столицю невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерт, так і більшість оборонних районів у регіоні. «Рішення підписати перемир'я було ухвалене на підставі оцінки ситуації в зоні бойових дій», – пояснив він.

Нагадаємо, що дев’ятого листопада лідери Росії, Вірменії та Азербайджану підписали угоду, яка передбачає припинення бойових дій і розміщення миротворців уздовж лінії зіткнення і вздовж Лачинського коридору, що сполучає Вірменію і Нагірний Карабах. Згідно з документом, сторони конфлікту зупиняються на зайнятих ними позиціях. Азербайджан отримає контроль над територіями Агдамського, Газахского, Кельбаджарського і Лачинського районів.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Вірменська опозиція висунула Пашиняну ультиматум із вимогою його демісії.