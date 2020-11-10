Дві третини українців вважають політику при Зеленському недоброю – як в часи пізнього Порошенка.

Дві третини українців – а точніше, 65,5% – вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі. При тім лише 17,5% респондентів трактують курс України яко правильний. Востаннє такі неґативні оцінки лунали від українських респондентів іще за часів президентури Петра Порошенка

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Президент Зеленський поступово нарощує від'ємний баланс недовіри. Згідно зі свіжим опитуванням, йому довіряє 33%, однак недовіряє – вже 62%; баланс становить -29%. Баланс довіри до Зеленського "пішов у мінус" у червні. Наразі розчарування керівником держави наростає, і станом на осінь 2020 року баланс довіри Президента став меншим, аніж у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова (довіряє – 30%, недовіряє – 57%).

Політиком із найгіршим балансом довіри в Україні є Міхеїл Саакашвілі (69%), Арсен Аваков (64%), Віктор Медведчук (61%), Юлія Тимошенко (61%). Із дна скомпрометованих політиків зумів вибратися Петро Порошенко (51%) – баланс недовіри до нього тепер не гірший, ніж у Андрія Єрмака, Ірини Венедіктової, Леоніда Кравчука, Дениса Шмигаля, а навіть Святослава Вакарчука (котрому українці, вочевидь, не можуть подарувати його резиґнацію).

Поза тим усім, Володимир Зеленський і надалі лідирує у президентському рейтинґу. Згідно з опитуванням, засновник "Кварталу 95" набрав би на виборах 31% (з числа тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме) – приблизно стільки ж, скільки мав у першому турі в 2019 році. У другому турі з ним конкурував би Петро Порошенко (21%), котрий нарощує відрив від Юрія Бойка (17%). Юлія Тимошенко отримала б 8% голосів, а Ігор Смешко – 6%.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то виборчий бар'єр подолали би: "Слуга народу" – 28%, "Європейська солідарність" – 21%, "Опозиційна платформа – За життя" – 16,5%, "Батьківщина" – 8%. Близькими до подолання виборчого бар'єра були би "Сила і честь" (5%) та "Свобода" (4%). Якщо порівнювати із актуальним складом парламенту, то свої мандати втратив би "Голос" – рейтинг становить 3%.

Інформація про опитування. Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.