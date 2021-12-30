Група "Першого грудня" стурбована автократичними прагненнями влади.

Ініціативна група "Першого грудня" стурбована браком консолідації серед українського політикуму та суспільства на тлі загрози російського вторгнення в Україну. Інтелектуали критикують владу за спроби монополізувати вплив на політичне поле, зокрема, початок політично вмотивованих переслідувань і появу темників.

"Без сумніву, наша країна, зокрема й нинішнє її керівництво, має цілу низку позитивних здобутків: відкриття ринку землі, допомога внутрішнім переселенцям, успішні дипломатичні ініціативи, зокрема, створення «Кримської платформи» та інші. Але очікуваних системних змін на краще не сталося. Навпаки – наростає політична криза, на неї нашаровуються кризи економічна й енергетична. Всі вони є наслідком не лише непрофесійності керівництва держави, а й його небажання прислухатися до остережних голосів. Влада не звертає належної уваги на критику, не дослухається навіть до слушних рекомендацій опозиції, не звертає увагу на експертну думку і навіть у своїх лавах не хоче чути заперечень, позбавляючись критиків і замінюючи високопосадовців, якщо їхні позиції суперечать бажанням офісу Президента", - йдеться у зверненні.

Група "Першого грудня" стривожена, що нечисленні проросійські політичні сили в Україні "дисципліновані та відмобілізовані, немовби керуються з єдиного центру", натомісь в проукраїнському таборі такої консолідації немає.

"Взаємна боротьба, амбіції бачити тільки себе національним лідером, неспроможність поставити інтереси держави вище за свої партійні й особисті інтереси – все це демотивує й розколює суспільство. За таке взаємопоборювання чи не найбільша відповідальність лягає на Президента Володимира Зеленського і його правлячу партію, які сьогодні уособлюють українську владу. З усього видно, що владна верхівка вправно освоїла ті видимі й потаємні інструменти системи, яку вона покликана була змінити", - констатують автори.

"Першого грудня" поділяє тривогу українських правозахисників, котрі фіксують "численні випадки порушення прав людини, нехтування верховенством права, руйнування парламентаризму, намагання перетворити суддів на слухняних виконавців волі офісу Президента України".

"Замість відділення бізнесу від влади, чого очікувало суспільство від нової керівної сили, в політиці чинного Президента щораз більше проявляється прагнення контролювати бізнес і прибрати своїх конкурентів з політичного ринку. При цьому рівень політичної корупції в правлячій політичній силі настільки високий, що це прямо суперечить мандатові, отриманому Президентом Зеленським на виборах 2019 року. Помітними стають спроби зменшити в країні політичну свободу. Знову з’явилися «темники», наявні ознаки цензури", - наголошують автори заяви.

Група, зокрема, стурбована кампанією проти міського голови Києва Віталія Кличка та переслідуванням Петра Порошенка. На думку групи, справа проти Порошенка "стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги. Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших"

Ініціатива переконана, що спроби наростити елементи авторитарності і згорнення свобод "є погибельними", оскільки "неминуче вестимуть до подальшого зловживання владою, а тоді до фактичного поглинання країни авторитарною Росією". "Натомість країну можна і треба консолідувати, опанувавши якісно іншу методологію, до якої не звикла наша система державного управління, а саме: невтомного узгодження своїх дій з політичними партнерами й опонентами, пошуку спільної стратегії національного розвитку на основі спільної ціннісної платформи", - застерегли автори заяви.

"Єдине розділення, яке мали б дозволити собі українці в цей відповідальний момент, – це розділення на тих, хто особисто захищає країну від російської агресії, і тих, хто їм допомагає її захистити. Адже саме це й допомогло нам вистояти 2014 року. Не забуваймо, що в Кремлі добре знають наш національний характер, зокрема знають про руйнівну силу наших стихійних «чорних рад». І не лише знають, а й на них розраховують і їх повсякчас провокують. Тому ще і ще раз закликаємо усіх нас: стишімо запал міжпартійних і міжособистісних суперечок! Навчімося розрізняти головне від другорядного – і єднаймося у цьому головному!" - закликала ініціативна група "Першого грудня".