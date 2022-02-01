Зеленський пообіцяв скасувати строкову службу за два роки.

Президент України Володимир Зеленський виступив за скасування строкової служби й перехід до професійної армії. Ці новації Зеленський хоче поєднати із збільшенням чисельності Збройних сил і поліпшенням фінансових умов.

Про це Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді на відкритті сьомої сесії IX скликання. На трибуні він підписав указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби.

"Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України", – окреслив Зеленський.

"Цей указ – це старт переходу України на професійну армію", – резюмував він, додавши, що цей указ підписує "не тому, що скоро війна", а для того, "щоб скоро (і надалі) був мир".

В указі №36/2022 “Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії”, опублікованому на сайті голови держави, передбачено, що Верховна Рада і Кабмін мають створити базу для поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

ОЦІНКА Пафосний виступ Президента в тій частині, котра стосувалася Збройних сил, залишив більше питань, аніж відповідей. Безумовно, треба дивитися текст розрекламованого указу, який, сподіваюсь, незабаром з'явиться. Але вже можна говорити про низку дивних речей. 1. Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом, а не Президентом. А саме збільшення має бути чітко прораховане, з урахуванням реальних завдань, котрі стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави. 2. Зеленський згадав трирічний термін своїх безпекових "реформ". Чи означає це, що він впевнений у своєму перебуванні на посаді Верховного через три роки? 3. Перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення. У таких випадках військових меншає, але вони стають краще навченими, ліпше озброєними й мають отримувати суттєво більше. Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть наявну армію, не здатна укомлектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%. Хто це гаранту писав? І з ким він радився? Сергій Рахманін, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони

Під час виступу у ВР Володимир Зеленський закликав політикум і суспільство до єдності. "Ми часто чули, рідко досягали і гостро, дуже гостро, потребуємо – це єдність. Єдність всіх завжди і в усьому, насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього, майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь", – описав він.

Зеленський вважає, що єдність має проявлятися, зокрема, в опірності панічним настроям.

"У цьому контексті я щиро дякую громадянам України і бізнесу, які були єдиними і не піддавалися вірусу паніки. Наша економіка стабілізується. У фінансовій системі все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня на сьогодні, слава богу, вже почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є вже позитивна динаміка, динаміка щодо наших облігацій – їхні котирування повертаються на свій попередній рівень. Тож фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", – сказав він.

Президент заявив, що Україна має безперецедентну зовнішню підтримку і щотижня приймає високих гостей.

"Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас – це дуже важливо. Нам готові підставити плече, а не підніжку", – запевнив він.

"Військово-технічна допомога Україні з 2014 року найбільша, безцінна і продовжує надходити, а головна філософія України незмінна, і ми продовжуємо її дотримуватися. Вона проста і зрозуміла: ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе, ми – сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові, ми маємо захищати тих, хто захищає нас... Щоб нас поважали, для цього давайте передусім поважати самих себе. Важливо не те, що скажуть про нас інші, а саме – як ми сприймаємо себе; не як хтось приймає нас, а те важливе, ким насамперед є ми. В усьому завжди й передусім ми маємо сподіватися лише на наші, на власні сили", – заявив Зеленський.