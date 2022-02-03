Половина українців упевнені, що зброя ЄС і НАТО стримує агресію Росії.

 

Відносна більшість українців (48%) упевнені, що надання Україні озброєнь та проведення спільних військових навчань зі США та країнами-членами ЄС і НАТО радше стримуватимуть агресію Росії. Натомість 33% гадають, що підтримка України зброєю лиш провокуватиме Росію на агресію.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

 

Думку про стримування підтримує 69% респондентів на Заході і 51% у Центрі. Натомість на Півдні та Сході відносна більшість – 47,5% і 49% відповідно – вважають, що навчання з іноземцями і озброєння України радше провокуватимуть Росію до агресії.

 

 

На випадок нового вторгнення Росії близько 43% українців готові в тій чи іншій формі долучитися до відсічі агресії. Зокрема, 10,5%  готові будуть приєднатися до Збройних Сил України на фронті; 9% приєдналися б до добровольчих сил, а ще 23% готові надавати невійськову допомогу (грошима, роботою, як донори крові тощо).  Водночас просто намагатимуться вижити і не робитимуть нічого  особливого – 18,5%. Виїхати з країни можуть  спробувати 4%. Натомість іще 22,5% в принципі не вірять, що нове вторгнення коли-небудь станеться.

 

Українські респонденти вважають, що задля миру на Донбасі слід іти на компроміси, але далеко не на всі – 50% опитаних. Ті, хто готовий до миру за будь-яку ціну, перебувають у меншості (15%).  Натомість у тому, що миру можна досягти лише з позиції сили, коли одна зі сторін переможе, переконані 20%.

 

 

Найбільша підтримка будь-яких компромісів фіксується на Сході (27%). Найчисельніша частка респондентів, які вважють, що мир можливий лише у разі воєнної перемоги однієї зі сторін, –  на Заході (30,5%).

 

Відносна більшість респондентів упевнена, що досягнути тривалого миру на Донбасі можна шляхом посилення дипломатичного тиску і санкцій щодо Росії (20%) і зміцнення економічного та військового потенціалу України (19%).

 

На тлі ескалації та загрози нового вторгнення жоден із варіантів поступок Росії не став сприйматися як гарантія тривалого миру на Донбасі. "Прямі переговори" із окупаційними адміністраціями  і визнання їх законною владою підтримуються лише 14% опитаних, відмова від членства в НАТО – 8%, згода з автономією Донбасу і втратою Криму – 4%, згода з анексією Криму "в обмін" на мир на Донбасі – лише 2%.

 

 

Політичне майбутнє нині окупованих територій Донбасу більшість опитаних (54%) бачить  як повернення під контроль України на тих самих умовах, що й до початку конфлікту. Автономія (13%) або інший вид більшої незалежності від Києва (10%) підтримуються значно меншим числом опитаних. Незалежність псевдореспублік  або їх входження до складу Російської Федерації, як і раніше, практично не має прихильників (по 3%).

 

Інформація про дослідження. Соціологічне опитування проводилося фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

 

03.02.2022

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