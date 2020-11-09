Зеленському діагностували COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний тест на COVID-19 і пішов на самоізоляцію.

Про це повідомив Офіс Президента в понеділок.

"На жаль, у Президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Голова держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку", – запевнили на Банковій.

Керівник Офісу Президента, його заступники та працівники офісу здають тести і чекають результатів.

"Коронавірусна інфекція для кожного з нас може закінчитися по-різному. Влада робитиме усе можливе для того, аби COVID-19 завдав якнайменшої шкоди суспільству та державі", – підсумували в ОП.

Сам Зеленський написав у Facebook: "Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!".

У червні Президент Зеленський казав, що він хотів вмисне заразитися вірусом SARS-CoV-2, аби збити панічні настрої у суспільстві.

"Я хотів на собі пройти цей етап, щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депресухи... Вирішили, що занадто. Що перебір", – зізнався Зеленський.