Галицькі хроніки COVID-19: 9 листопада.

 

Станом на 09:00 9 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 80 464 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1075 нових випадків: 428 –​ на Івано-Франківщині, 471 – на Львівщині (проведено 880 ПЛР-досліджень) та 176 – на Тернопіллі (проведено 264 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%). 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 листопада (09:00): 22 216 випадків, 176 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" – 177 нових)

м. Тернопіль – 49 осіб

Борщівський – 23 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 35 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

9 листопада (09:00): 33 754 випадки, 471 новий

м. Львів – 113 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

9 листопада (09:00): 24 494 випадки, 428 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

09.11.2020

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