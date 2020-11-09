Галицькі хроніки COVID-19: 9 листопада.

Станом на 09:00 9 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 80 464 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1075 нових випадків: 428 – на Івано-Франківщині, 471 – на Львівщині (проведено 880 ПЛР-досліджень) та 176 – на Тернопіллі (проведено 264 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 22 216 випадків, 176 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" – 177 нових)
м. Тернопіль – 49 осіб
Борщівський – 23 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 33 754 випадки, 471 новий
м. Львів – 113 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 листопада (09:00): 24 494 випадки, 428 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.11.2020