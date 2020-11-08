Галицькі хроніки COVID-19: 8 листопада.

Станом на 09:00 8 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 79 389 хворих на COVID-19. За минулу добу – 939 нових випадків: 505 –​ на Івано-Франківщині, 301 – на Львівщині (проведено 1881 ПЛР-дослідження) та 133 – на Тернопіллі (проведено 863 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 листопада (09:00): 22 040 випадків, 133 нових

м. Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 16 осіб

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Лановецький район - 16 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

8 листопада (09:00): 33 283 випадки, 301 новий

м. Львів - 100 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

8 листопада (09:00): 24 066 випадків, 505 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.