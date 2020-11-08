Галицькі хроніки COVID-19: 8 листопада.

Станом на 09:00 8 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 79 389 хворих на COVID-19. За минулу добу – 939 нових випадків: 505 – на Івано-Франківщині, 301 – на Львівщині (проведено 1881 ПЛР-дослідження) та 133 – на Тернопіллі (проведено 863 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 22 040 випадків, 133 нових
м. Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 16 осіб
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Зборівський район – 3 особи
Лановецький район - 16 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 33 283 випадки, 301 новий
м. Львів - 100 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 листопада (09:00): 24 066 випадків, 505 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.11.2020