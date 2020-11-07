У Львові оголосили поіменний склад обласної ради нового скликання.

Львівська обласна територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до Львівської облради. Визначено поіменний склад депутатів, які сформують Львівську облраду восьмого скликання.
Фото https://varianty.lviv.ua
У Львівській облраді є 84 депутатських місць. Найбільшу фракцію отримає «Європейська солідарність» – 28 депутатів і може претендуватиме на посаду голови облради. Другу сходинку у виборчих перегонах посіла партія «Слуга народу», третю – «Самопоміч», які отримали по дев’ять депутатів. «Батьківщина» і «Голос» матимуть по сім депутатів, тим часом «Свобода», НРУ, Українська Галицька партія та «За майбутнє» – по шість обранців.
Фото https://www.cvk.gov.ua
«Європейська солідарність»
Ірина Гримак – 39 років, екс-заступниця голови ЛОДА Олега Синютки, заступниця директора будівельної компанії «Лазурит».
Олег Дуда – 44 роки, лікар-онкохірург, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, голова Українського лікарського товариства у Львові.
Святослав Шеремета – 47 років, директор комунального підприємства Львівської облради «Доля», вже був депутатом ЛОР від НРУ.
Звенислава Мамчур – 57 років, завідувачка кафедри ЛНУ імені Івана Франка, донька поета, десидента Ігоря Калинця.
Всеволод Білас – 56 років, директор з корпоративних питань IDS Group, що володіє трьома заводами з виробництва мінеральних вод, депутат Львівської облради двох попередніх скликань – спершу від УНП, а згодом від «БПП Солідарність».
Катерина Кеньо – 42 роки, комерційна директорка комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний академічний театр ляльок», депутатка облради попереднього скликання від «БПП Солірналість», була головою фракції.
Анна Ярмола – 38 років, директорка комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Червоноград».
Володимир Квурт – 53 роки, міський голова Ванників.
Святослав Стефанків – 34 роки, сільський голова села Уличне Дрогобицького району.
Олександр Ганущин – 42 роки, депутат Львівської облради кількох скликань, починаючи з 2006 року – спершу від НРУ, а згодом від «БПП Солідарність». Голова Львівської облради попереднього скликання.
Віталій Свіщов – 26 років, підприємець, екс-депутат Львівської міськради. Його батько є співвласником Львівської тютюнової фабрики разом із Григорієм Козловським.
Соломія Риботицька – 44 роки, викладачка комунального закладу Львівської облради «Львівський фаховий коледж ужиткового та декоративного мистецтва імені І. Труша», голова суспільно-культурного товариства «Надсяння».
Віталій Корецький – 45 років, керівник секретаріату Львівської територіальної організації партії «Європейська солідарність», власник фірм з виробництва меблів.
Ольга Березюк – 38 років, тимчасово безробітна, раніше керувала департаментом внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, була речницею голови ЛОДА Олега Синютки.
Микола Седіло – 39 років, ФОП, займається торгівлею будматеріалами та сантехнікою, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».
Андрій Дума – 44 роки, директор ТзОВ «Львівське АТП 14631», був депутатом ЛОР попереднього скликання від партії «Народний контроль».
Ірина Супрун – 35 років, приватна підприємиця. Працювала керівницею апарату голови Житомирської ОДА, а згодом – радницею екс-голови Держслужби геології і надр.
Михайло Гичка – 61 рік, багаторічний керівник Львівської обласної клінічної лікарні, депутат Львівської облради кількох скликань, в останньому скликанні обирався від «БПП Солідарність». Очолював депутатську комісію з питань охорони здоров’я, однак згодом полишив посаду її керівника через конфлікт інтересів.
Михайло Дзюдзь – 63 роки, пенсіонер, багаторічний начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якого навесні цього року НАБУ та СБУ затримали на хабарі 1 тис. доларів – справа розглядається в суді. Депутат кількох скликань Львівської облради – спершу обирався від Партії промисловців та підприємців, а в останньому скликанні – від «БПП Солідарність».
Степан Буняк – 53 роки, ФОП, екс-голова Мостиської РДА, екс-депутат Городоцької райради від «Європейської солідарності». До того – командир роти у військовій частині В 0111 ЗСУ.
Роман Демчина – 52 роки, директор ПП «Рома», яке займається ремонтом доріг на Львівщині і виграє багатомільйонні тендери, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».
Євгеній Буба – 62 роки, директор підприємства «Руно», тричі був депутатом Львівської облради: спершу він входив до фракції «Соціальна справедливість» у Львівській облраді, яку очолював Сергій Медведчук, потім був депутатом від «Батьківщини», а в останньому скликанні від Радикальної партії Ляшка, однак згодом вийшов і з цієї фракції.
Григорій Козловський – 49 років, екс-депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності». Співвласник «Львівської тютюнової фабрики», власник Grand Hotel, низки будівельних фірм та ресторанів у центрі Львова, а також футбольного клубу «Рух».
Володимир Кирилич – 57 років, лікар-хірург Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні, екс-депутат Львівської облради від «БПП Солідарність».
Василь Баран – 56 років, директор Перемишлянської районної філії Львівського обласного центру зайнятості, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».
Володимир Доманський – 46 років, селищний голова Брюховичів. Нещодавно військова прокуратура та СБУ провели обшуки у будинку Доманського в Брюховичах у справі незаконного відчуження 1,7 га військового містечка.
Олег Фенчин – 57 років, лікар-хірург Сокальської центральної районної лікарні.
Євген Швед – 55 років, дотепер був головою Бродівської районної ради.
«Слуга народу»
Максим Козицький – 39 років, голова Львівської ОДА;
Роман Фединяк – 25 років, ФОП, один з активістів «Слуги народу» від початку створення цієї партії;
Наталія Іванченко (Тімко) – 43 роки, асистентка кафедри ЛНМУ ім. Данила Галицького;
Юрій Холод – 29 років, заступник голови ЛОДА;
Олена Василько – 39 років, директорка департаменту архітектури та розвитку ЛОДА;
Павло Ткачук – 65 років, начальник Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного;
Олександр Тіщенко – 45 років, військовий комісар Львівського обласного військкомату;
Юрій Доскіч – 50 років, президент ТзОВ «Гал-Кат»;
Анатолій Дейнека – 53 роки, начальник управління Львівського обласного управління лісового господарства.
«Самопоміч»
Любомир Зубач – 42 роки, екснардеп від «Самопомочі», заступник міського голови Львова з містобудування;
Парасковія Дворянин – 49 років, директорка інформаційних проєктів ТРК «Люкс», викладачка ЛНУ імені Івана Франка та Львівської політехніки, депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;
Інна Свистун – 45 років, начальниця управління комунальної власності ЛМР, депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;
Роман Кізима – 38 років, приватний підприємець, депутат Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;
Сергій Оленич – 38 років, директор ПП «Карпатибудінвестсервіс», співзасновник ТзОВ «Декоратор», що займається оптовою торгівлею;
Тетяна Письменна – 43 роки, заступниця директора ТзОВ «Технічне бюро «Фаєрмур», депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;
Володимир Хархаліс – 43 роки, директор ТзОВ «Явір-Інвест»;
Олександр Кобзарєв – 42 роки, директор КУ «Інститут міста»;
Леся Кобецька – 54 роки, медичний директор з лікувальної роботи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.
«Батьківщина»
Михайло Цимбалюк – 56 років, народний депутат України;
Іван Стецькович – 60 років, заступник начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Львівська облради, був депутатом обласної ради двох скликань від БЮТ та головою Яворівської РДА.
Андрій Дуліб’яник – 49 років, радник директора ТзОВ «Надрагідробурмаш»;
Наталія Тимчій – 42 роки, голова Львівського міського осередку «Батьківщини», була депутаткою Львівської облради одного з попередніх скликань від «Батьківщини»;
Леонід Цибуля – 50 років, в.о. головного лікаря Радехівської центральної райлікарні, депутат Львівської облради попереднього скликання від «Батьківщини», очолював фракцію;
Євгеній Гірник – 34 роки, комерційний директор ФОП Гірник, комерційний директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;
Степан Пилип – 41 рік, приватний підприємець.
«Голос»
Ростислав Добош – 44 роки, заступник директора ТзОВ «Компресорні технології», координатор партії «Голос» на Львівщині, пластун;
Северин Хобзей – 31 рік, ресторатор, співвласник мережі ресторанів тайської кухні «Тікітай»;
Іванна Герус – 33 роки, пластунка, голова секретаріату «Голосу», співзасновниця ГО «Спільнота Діємо разом»;
Наталія Галецька – 33 роки, викладачка УКУ, юрисконсульт ТзОВ «Бізнес Профіт Консалт», ІТ-компанії SoftServe;
Захар Миляник – 32 роки, приватний підприємець, стоматолог;
Роксоляна Вороновська – 37 років, директорка директорка LvBS Consulting та Центру сімейного бізнесу Львівської бізнес-школи;
Роман Дмитришин – 32 роки, лікар Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
«Свобода»
Олег Панькевич – 48 років, голова місцевого осередку партії, екснардеп від «Свободи», депутат Львівської облради кількох скликань, голова Львівської облради у 2010-2012 роках;
Йосиф Ситник – 48 років, завідувач кафедри НУ «Львівська політехніка», був депутатом одного із скликань ЛОР від «Свободи»;
Ірина Сех – 50 років, юристка ТОВ «Лада-Органіка», була депутаткою Львівської облради двох скликань від «Свободи», народною депутаткою, головою Львівської ОДА з березня до серпня 2014 року;
Едуард Леонов – 46 років, пенсіонер, екснардеп від «Свободи», перед тим був депутатом Тернопільської облради від цієї партії;
Галина Чорна – 52 роки, головна редакторка партійної газети, ексдепутатка Львівської облради від «Свободи»;
Михайло Байтала – 58 років, начальник управління Державного агентства з управління зоною відчуження.
Народний рух України
Сергій Дзядик – 38 років, голова Львівського осередку НРУ, співзасновник «Галицької ліги КВН»;
Микола Іщук – 45 років, ФОП, раніше очолював Львівську територіальну організацію Радикальної партії Ляшка;
Богдан Гагалюк – 50 років, перший заступник голови Львівської облради;
Надія Тимків – 32 роки, працівниця «Укрпошти»;
Ярина Лучко – 43 роки, медсестра 2-ї міської поліклініки Львова;
Роман Филипів – 37 років, заступник голови партії, очолював департамент економічної політики ЛОДА, був заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки.
Українська Галицька партія
Тарас Чолій – 42 роки, депутат Львівської міськради попереднього скликання, заступник голови ради ГО «Українська галицька асамблея», співвласник фірми «Студенець», що займається вирощуванням плодових дерев.
Юрій Фольварочний – 24 роки, депутат Радехівської міської ради, менеджер зі збуту ТзОВ «Радехівський цукор»;
Іван Щурко – 42 роки, підприємець, голова Академічного католицького товариства «Обнова» та Львівської обласної організації УГП;
Ірина Кравець – 35 років, в.о. міського голови Нового Роздолу;
Марія Кульчицька-Волчко – 34 роки, видавчиня і редакторка видання «Медіа Дрогобиччина»;
Віталій Андрейко – 43 роки, директор ПП «Комфорт Містобуд».
«За майбутнє»
Тарас Батенко – 46 років, чинний народний депутат України.
Володимир Саган – 52 роки, представник БО «Фонд братів Дубневичів», у попередньому скликанні був депутатом від «БПП Солідарність»;
Тарас Подвірний – 33 роки, помічник народного депутата Тараса Батенка;
Тетяна Бей – 33 роки, директорка ТзОВ «Форелька»;
Галина Степанюк-Телішевська – 34 роки, ФОП, стоматолог;
Ярослав Дубневич – 51 рік, народний депутат України, брат Богдана Дубневича.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% протоколів, на виборах до Львівської обласної «Європейська солідарність» отримала 30,82% голосів виборців, «Слуга народу» – 9,49%, Об'єднання «Самопоміч» – 8,71%, ВО «Батьківщина» – 7,39%, «Голос» – 6,56%, ВО «Свобода» – 6,05%, Народний рух України – 5,8%, Українська Галицька партія – 5,66%, «За майбутнє» – 5,24%. Загалом у голосуванні на Львівщині взяли участь 772 616 виборців.
07.11.2020