У Львові оголосили поіменний склад обласної ради нового скликання.

Львівська обласна територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до Львівської облради. Визначено поіменний склад депутатів, які сформують Львівську облраду восьмого скликання.

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У Львівській облраді є 84 депутатських місць. Найбільшу фракцію отримає «Європейська солідарність» – 28 депутатів і може претендуватиме на посаду голови облради. Другу сходинку у виборчих перегонах посіла партія «Слуга народу», третю – «Самопоміч», які отримали по дев’ять депутатів. «Батьківщина» і «Голос» матимуть по сім депутатів, тим часом «Свобода», НРУ, Українська Галицька партія та «За майбутнє» – по шість обранців.

Фото https://www.cvk.gov.ua

«Європейська солідарність»

Ірина Гримак – 39 років, екс-заступниця голови ЛОДА Олега Синютки, заступниця директора будівельної компанії «Лазурит».

Олег Дуда – 44 роки, лікар-онкохірург, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, голова Українського лікарського товариства у Львові.

Святослав Шеремета – 47 років, директор комунального підприємства Львівської облради «Доля», вже був депутатом ЛОР від НРУ.

Звенислава Мамчур – 57 років, завідувачка кафедри ЛНУ імені Івана Франка, донька поета, десидента Ігоря Калинця.

Всеволод Білас – 56 років, директор з корпоративних питань IDS Group, що володіє трьома заводами з виробництва мінеральних вод, депутат Львівської облради двох попередніх скликань – спершу від УНП, а згодом від «БПП Солідарність».

Катерина Кеньо – 42 роки, комерційна директорка комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний академічний театр ляльок», депутатка облради попереднього скликання від «БПП Солірналість», була головою фракції.

Анна Ярмола – 38 років, директорка комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Червоноград».

Володимир Квурт – 53 роки, міський голова Ванників.

Святослав Стефанків – 34 роки, сільський голова села Уличне Дрогобицького району.

Олександр Ганущин – 42 роки, депутат Львівської облради кількох скликань, починаючи з 2006 року – спершу від НРУ, а згодом від «БПП Солідарність». Голова Львівської облради попереднього скликання.

Віталій Свіщов – 26 років, підприємець, екс-депутат Львівської міськради. Його батько є співвласником Львівської тютюнової фабрики разом із Григорієм Козловським.

Соломія Риботицька – 44 роки, викладачка комунального закладу Львівської облради «Львівський фаховий коледж ужиткового та декоративного мистецтва імені І. Труша», голова суспільно-культурного товариства «Надсяння».

Віталій Корецький – 45 років, керівник секретаріату Львівської територіальної організації партії «Європейська солідарність», власник фірм з виробництва меблів.

Ольга Березюк – 38 років, тимчасово безробітна, раніше керувала департаментом внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, була речницею голови ЛОДА Олега Синютки.

Микола Седіло – 39 років, ФОП, займається торгівлею будматеріалами та сантехнікою, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Андрій Дума – 44 роки, директор ТзОВ «Львівське АТП 14631», був депутатом ЛОР попереднього скликання від партії «Народний контроль».

Ірина Супрун – 35 років, приватна підприємиця. Працювала керівницею апарату голови Житомирської ОДА, а згодом – радницею екс-голови Держслужби геології і надр.

Михайло Гичка – 61 рік, багаторічний керівник Львівської обласної клінічної лікарні, депутат Львівської облради кількох скликань, в останньому скликанні обирався від «БПП Солідарність». Очолював депутатську комісію з питань охорони здоров’я, однак згодом полишив посаду її керівника через конфлікт інтересів.

Михайло Дзюдзь – 63 роки, пенсіонер, багаторічний начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якого навесні цього року НАБУ та СБУ затримали на хабарі 1 тис. доларів – справа розглядається в суді. Депутат кількох скликань Львівської облради – спершу обирався від Партії промисловців та підприємців, а в останньому скликанні – від «БПП Солідарність».

Степан Буняк – 53 роки, ФОП, екс-голова Мостиської РДА, екс-депутат Городоцької райради від «Європейської солідарності». До того – командир роти у військовій частині В 0111 ЗСУ.

Роман Демчина – 52 роки, директор ПП «Рома», яке займається ремонтом доріг на Львівщині і виграє багатомільйонні тендери, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Євгеній Буба – 62 роки, директор підприємства «Руно», тричі був депутатом Львівської облради: спершу він входив до фракції «Соціальна справедливість» у Львівській облраді, яку очолював Сергій Медведчук, потім був депутатом від «Батьківщини», а в останньому скликанні від Радикальної партії Ляшка, однак згодом вийшов і з цієї фракції.

Григорій Козловський – 49 років, екс-депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності». Співвласник «Львівської тютюнової фабрики», власник Grand Hotel, низки будівельних фірм та ресторанів у центрі Львова, а також футбольного клубу «Рух».

Володимир Кирилич – 57 років, лікар-хірург Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні, екс-депутат Львівської облради від «БПП Солідарність».

Василь Баран – 56 років, директор Перемишлянської районної філії Львівського обласного центру зайнятості, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Володимир Доманський – 46 років, селищний голова Брюховичів. Нещодавно військова прокуратура та СБУ провели обшуки у будинку Доманського в Брюховичах у справі незаконного відчуження 1,7 га військового містечка.

Олег Фенчин – 57 років, лікар-хірург Сокальської центральної районної лікарні.

Євген Швед – 55 років, дотепер був головою Бродівської районної ради.

«Слуга народу»

Максим Козицький – 39 років, голова Львівської ОДА;

Роман Фединяк – 25 років, ФОП, один з активістів «Слуги народу» від початку створення цієї партії;

Наталія Іванченко (Тімко) – 43 роки, асистентка кафедри ЛНМУ ім. Данила Галицького;

Юрій Холод – 29 років, заступник голови ЛОДА;

Олена Василько – 39 років, директорка департаменту архітектури та розвитку ЛОДА;

Павло Ткачук – 65 років, начальник Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного;

Олександр Тіщенко – 45 років, військовий комісар Львівського обласного військкомату;

Юрій Доскіч – 50 років, президент ТзОВ «Гал-Кат»;

Анатолій Дейнека – 53 роки, начальник управління Львівського обласного управління лісового господарства.

«Самопоміч»

Любомир Зубач – 42 роки, екснардеп від «Самопомочі», заступник міського голови Львова з містобудування;

Парасковія Дворянин – 49 років, директорка інформаційних проєктів ТРК «Люкс», викладачка ЛНУ імені Івана Франка та Львівської політехніки, депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;

Інна Свистун – 45 років, начальниця управління комунальної власності ЛМР, депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;

Роман Кізима – 38 років, приватний підприємець, депутат Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;

Сергій Оленич – 38 років, директор ПП «Карпатибудінвестсервіс», співзасновник ТзОВ «Декоратор», що займається оптовою торгівлею;

Тетяна Письменна – 43 роки, заступниця директора ТзОВ «Технічне бюро «Фаєрмур», депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі»;

Володимир Хархаліс – 43 роки, директор ТзОВ «Явір-Інвест»;

Олександр Кобзарєв – 42 роки, директор КУ «Інститут міста»;

Леся Кобецька – 54 роки, медичний директор з лікувальної роботи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

«Батьківщина»

Михайло Цимбалюк – 56 років, народний депутат України;

Іван Стецькович – 60 років, заступник начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Львівська облради, був депутатом обласної ради двох скликань від БЮТ та головою Яворівської РДА.

Андрій Дуліб’яник – 49 років, радник директора ТзОВ «Надрагідробурмаш»;

Наталія Тимчій – 42 роки, голова Львівського міського осередку «Батьківщини», була депутаткою Львівської облради одного з попередніх скликань від «Батьківщини»;

Леонід Цибуля – 50 років, в.о. головного лікаря Радехівської центральної райлікарні, депутат Львівської облради попереднього скликання від «Батьківщини», очолював фракцію;

Євгеній Гірник – 34 роки, комерційний директор ФОП Гірник, комерційний директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України;

Степан Пилип – 41 рік, приватний підприємець.

«Голос»

Ростислав Добош – 44 роки, заступник директора ТзОВ «Компресорні технології», координатор партії «Голос» на Львівщині, пластун;

Северин Хобзей – 31 рік, ресторатор, співвласник мережі ресторанів тайської кухні «Тікітай»;

Іванна Герус – 33 роки, пластунка, голова секретаріату «Голосу», співзасновниця ГО «Спільнота Діємо разом»;

Наталія Галецька – 33 роки, викладачка УКУ, юрисконсульт ТзОВ «Бізнес Профіт Консалт», ІТ-компанії SoftServe;

Захар Миляник – 32 роки, приватний підприємець, стоматолог;

Роксоляна Вороновська – 37 років, директорка директорка LvBS Consulting та Центру сімейного бізнесу Львівської бізнес-школи;

Роман Дмитришин – 32 роки, лікар Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

«Свобода»

Олег Панькевич – 48 років, голова місцевого осередку партії, екснардеп від «Свободи», депутат Львівської облради кількох скликань, голова Львівської облради у 2010-2012 роках;

Йосиф Ситник – 48 років, завідувач кафедри НУ «Львівська політехніка», був депутатом одного із скликань ЛОР від «Свободи»;

Ірина Сех – 50 років, юристка ТОВ «Лада-Органіка», була депутаткою Львівської облради двох скликань від «Свободи», народною депутаткою, головою Львівської ОДА з березня до серпня 2014 року;

Едуард Леонов – 46 років, пенсіонер, екснардеп від «Свободи», перед тим був депутатом Тернопільської облради від цієї партії;

Галина Чорна – 52 роки, головна редакторка партійної газети, ексдепутатка Львівської облради від «Свободи»;

Михайло Байтала – 58 років, начальник управління Державного агентства з управління зоною відчуження.

Народний рух України

Сергій Дзядик – 38 років, голова Львівського осередку НРУ, співзасновник «Галицької ліги КВН»;

Микола Іщук – 45 років, ФОП, раніше очолював Львівську територіальну організацію Радикальної партії Ляшка;

Богдан Гагалюк – 50 років, перший заступник голови Львівської облради;

Надія Тимків – 32 роки, працівниця «Укрпошти»;

Ярина Лучко – 43 роки, медсестра 2-ї міської поліклініки Львова;

Роман Филипів – 37 років, заступник голови партії, очолював департамент економічної політики ЛОДА, був заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки.

Українська Галицька партія

Тарас Чолій – 42 роки, депутат Львівської міськради попереднього скликання, заступник голови ради ГО «Українська галицька асамблея», співвласник фірми «Студенець», що займається вирощуванням плодових дерев.

Юрій Фольварочний – 24 роки, депутат Радехівської міської ради, менеджер зі збуту ТзОВ «Радехівський цукор»;

Іван Щурко – 42 роки, підприємець, голова Академічного католицького товариства «Обнова» та Львівської обласної організації УГП;

Ірина Кравець – 35 років, в.о. міського голови Нового Роздолу;

Марія Кульчицька-Волчко – 34 роки, видавчиня і редакторка видання «Медіа Дрогобиччина»;

Віталій Андрейко – 43 роки, директор ПП «Комфорт Містобуд».



«За майбутнє»

Тарас Батенко – 46 років, чинний народний депутат України.

Володимир Саган – 52 роки, представник БО «Фонд братів Дубневичів», у попередньому скликанні був депутатом від «БПП Солідарність»;

Тарас Подвірний – 33 роки, помічник народного депутата Тараса Батенка;

Тетяна Бей – 33 роки, директорка ТзОВ «Форелька»;

Галина Степанюк-Телішевська – 34 роки, ФОП, стоматолог;

Ярослав Дубневич – 51 рік, народний депутат України, брат Богдана Дубневича.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% протоколів, на виборах до Львівської обласної «Європейська солідарність» отримала 30,82% голосів виборців, «Слуга народу» – 9,49%, Об'єднання «Самопоміч» – 8,71%, ВО «Батьківщина» – 7,39%, «Голос» – 6,56%, ВО «Свобода» – 6,05%, Народний рух України – 5,8%, Українська Галицька партія – 5,66%, «За майбутнє» – 5,24%. Загалом у голосуванні на Львівщині взяли участь 772 616 виборців.