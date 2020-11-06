До Львівської обласної ради пройшли 9 партій.

 

Львівська обласна територіальна виборча комісія сьогодні, 6 листопада, затвердила остаточні підсумки виборів депутатів Львівської обласної ради. До облради проходять дев’ять партій.

 

Фото https://lv.suspilne.media

 

Протокол про результати виборів до Львівської обласної ради затвердили близько опівночі. Його офіційно оприлюднять найближчим часом, йдеться у відео засідання ОВК, оприлюдненому ГО «Опора. Львів».

 

За результатами обробки 100% протоколів, «Європейська Солідарність» отримала 30,82%  голосів виборців, «Слуга народу» – 9,49% Об'єднання «Самопоміч» – 8,71%, ВО «Батьківщина» – 7,39% «Голос» – 6,56%, ВО «Свобода» – 6,05%, Народний рух України – 5,8%, Українська галицька партія – 5,66%, «За майбутнє» – 5,24%.

 

Львівська облрада налічує 84 депутатські місця. Вони розподіляться наступним чином: «Європейська Солідарність» – 28 мандатів, «Слуга народу» – 9, Об'єднання «Самопоміч» – 9, ВО «Батьківщина» – 7, «Голос» – 7, ВО «Свобода» – 6, Народний рух України – 6, Українська галицька партія – 6, «За майбутнє» – 6 мандатів.

 

Фото https://zaxid.net

 

Нагадаємо, Тернопільська ОВК оголосила офіційні результати виборів депутатів до Тернопільської обласної ради. Її сформують шість партій: «Європейська Солідарність», ВО «Свобода», «За Майбутнє», «Слуга народу», ВО «Батьківщина» та «Довіра»

 

06.11.2020

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