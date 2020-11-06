У Тернополі оголосили поіменний склад обласної ради нового скликання.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія опрацювала 100% протоколів ТВК у шести виборчих округах та оголосила офіційні результати виборів депутатів до Тернопільської обласної ради. Її сформують шість партій: «Європейська Солідарність», ВО «Свобода», «За Майбутнє», «Слуга народу», ВО «Батьківщина» та «Довіра», повідомила сьогодні, 6 листопада, голова обласної ТВК Галина Щегельська.





Фото http://te-rada.org

За даними, опрацьованими ТВК, партія «Європейська Солідарність» набрала 22,55% на виборах до Тернопільської облради, або 75 386 голосів; ВО «Свобода» – 16,45%, або 55 016 голосів; «Слуга Народу» – 10,1%, або 33 791 голос; «За Майбутнє» – 14,99%, або 50 131 голос; ВО «Батьківщина» – 9,71%, або 32 485 голосів; «Довіра» – 6,5%, або 21 736 голосів.

Мало забракло до подолання прохідного бар'єру «Українській Галицькій партії", яка набрала 4,39%, або 14 706 голосів. Далеко відстали партія «Сила Людей» - отримала 3,46%, або 11 582 голоси та партія «Голос» – 4,72%, або 15 808 голосів.

За даними членів ТВК, з 790 тисяч 316 зареєстрованих на Тернопільщині виборців участь у голосуванні взяли 359 992 виборці.

Фото https://terminovo.te.ua

Найбільше мандатів в новій обласній раді отримали представники «Європейської Солдарності» – 17. У ВО «Свобода» – 13 мандатів, у «За майбутнє» – 12, «Слуга народу» та «Батьківщина» отримали по 8 мандатів, «Довіра» – 6.

Також Тернопільська обласна ТВК визначила поіменний список депутатів обласної ради.

«Європейська Солідарність»: Степан Барна, Любомир Білик, Ольга Поляк. В округах: Микола Риндюк, Валерій Чоботар, Вікторія Кривоніс, Василь Кобель, Тарас і Юрій Юрики, Ірина Шумада, Олег Валов, Юрій Ништа, Віталій Батіг, Василь Градовий, Ігор Леськів, Василь Вислоцький, Петро Буринюк.

ВО «Свобода»: Михайло Головко, Віктор Козорог, Марія Чашка, Олег Любінський. В округах: Назарій Головко, Богдан Бутковський, Василь Чашка, Ольга Заставна, Іван Мурин, Володимир Мисик, Тарас Дячун, Олег Сиротюк, Наталія Турецька.

«За майбутнє»: Іван Чайківський, Володимир Болєщук, Наталя Онишків, Володимир Вермінський. В округах: Василь Хомінець, Святослав Лебонтов, Володимир Гач, Ярослав Дрюченко, Любомир Крупа, Алла Стечишин, Іван Карачка, Віктор Твердохліб.

«Слуга народу»: Володимир Труш, Ігор Жмінка, Юлія Хаєцька. В округах: Володимир Семерез, Ольга Гевко, Юрій Яремчук, Ігор Сопель, Денис Милий.

ВО «Батьківщина»: Василь Деревляний, Іван Бугай, Наталія Марків, Любов Бочан. В Округах: Михайло Пінь, Уляна Осінчук, Василь Ференц, Роман Мороз.

«Довіра»: Микола Люшняк, Віталій Шафранський, Ольга Ярмоленко, Ольга Насалик. В округах: Петро Гадз, Ігор Гайдук.

Цікаво, що до Тернопільської обласної ради восьмого скликання потрапили четверо останніх голів Тернопільської облдержадміністрації – Олег Сиротюк, Степан Барна, Ігор Сопель та Володимир Труш, ексголова Тернопільської облради Василь Хомінець, колишні народні депутати Назарій Головко, Тарас Юрик, Василь Деревляний, діючі депутати Іван Чайківський та Микола Лошняк.

Претендентами на голову Тернопільської облради політичні оглядачі називають: Степана Барну, Івана Чайківського, Назарія Головка та Петра Газда.