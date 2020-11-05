Україна почала черпати газ із газосховищ. Запаси – рекордні.

Україна почала черпати газ зі своїх сховищ. Упродовж останніх днів жовтня українці спожили 0,2 млрд куб. м газу. Наповненість "труби" у піковий момент становила 28,3 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії "Нафтогаз" на Facebook.

"Ми вже про це казали, однак якщо є привід для гордості – чому б не повторити? Українські ПСГ накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 млрд куб. м. Сезон закачування ми наразі завершили, а газосховища почергово переходять в режим відбору. За останні п’ять років українські компанії відбирали з ПСГ 7,6-12,5 млрд куб. м газу на рік", – прокоментували в компанії.

Жовтнева погода посприяла в заощадженні запасів.

"Цей жовтень в Україні був відносно теплим, тому і темп відбору з ПСГ був невисоким. За останню декаду жовтня з газосховищ було відібрано 0,2 млрд куб. м газу", – зазначили в "Нафтогазі".

Наразі в "трубі" є 28,1 млрд куб. м газу (дані станом на 1 листопада). "Запаси газу в підземках допоможуть Україні безперебійно пройти опалювальний сезон, навіть у випадку дуже холодної зими", – запевнили в компанії.