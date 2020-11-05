Україна почала черпати газ із газосховищ. Запаси – рекордні.

 

Україна почала черпати газ зі своїх сховищ. Упродовж останніх днів жовтня українці спожили 0,2 млрд куб. м газу. Наповненість "труби" у піковий момент становила 28,3 млрд куб. м.

 

Про це йдеться у повідомленні компанії "Нафтогаз" на Facebook. 

 

 

"Ми вже про це казали, однак якщо є привід для гордості – чому б не повторити? Українські ПСГ накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 млрд куб. м. Сезон закачування ми наразі завершили, а газосховища почергово переходять в режим відбору. За останні п’ять років українські компанії відбирали з ПСГ 7,6-12,5 млрд куб. м газу на рік", – прокоментували в компанії.

 

Жовтнева погода посприяла в заощадженні запасів. 

 

"Цей жовтень в Україні був відносно теплим, тому і темп відбору з ПСГ був невисоким. За останню декаду жовтня з газосховищ було відібрано 0,2 млрд куб. м газу", – зазначили в "Нафтогазі".

 

Наразі в "трубі" є 28,1 млрд куб. м газу (дані станом на 1 листопада). "Запаси газу в підземках допоможуть Україні безперебійно пройти опалювальний сезон, навіть у випадку дуже холодної зими", – запевнили в компанії.

 

05.11.2020

До теми

David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20 | | Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука
«Бажаємо до України!»
Наталія ФЕЩУК
102 роки тому в Чернівцях відбулися велелюдні народні збори. Віче проголосило возз'єднання Північної Буковини із ЗУНР та подальшу злуку з Великою Україною.
03.11.20 | | Минуле
Реальність княжого Звенигорода
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Вперше в Україні середньовічну княжу столицю відтворили у віртуальній реальності. Подорожі в часі у давній Звенигород почнуть проводити навесні 2021 року.
03.11.20 | | Галичина
Кавказьке жабо
Андрій Бондар
Час іронії знову минає і поступається чомусь іншому. Ми згадуватимемо нещодавніх трендсетерів моди – гіпстерів, з яких іронізували і знущалися всі, кому не ліньки, – як милих ельфів.
02.11.20 | | Дискурси
Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.