Ковід набирає обертів: 9,5 тисячі захворювань, 200 померлих.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 9524 нові випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 420 617.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Упродовж минулої доби зареєстровано 199 смертей – це новий максимум пандемії. Загальна кількість померлих збільшилася до 7731.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (856), у Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547), Хмельницькій (511), Львівській (505) областях.

При тім усім, в Україні зафіксовано вражаючий показник одужань – 7536 знятих діагнозів за добу. На що, очевидно, вплинула нова інструкція від Міністерства охорони здоров'я: відтепер пацієнта вважають здоровим за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (або від дати взяття матеріалу).