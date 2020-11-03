Галицькі хроніки COVID-19: 3 листопада.

Станом на 09:00 3 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 73 916 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1084 нових випадки: 427 на Івано-Франківщині, 434 – на Львівщині (проведено 1246 ПЛР-досліджень) та 223 – на Тернопіллі (проведено 726 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: десять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 21 186 випадків, 155 нових
м. Тернопіль – 53 особи
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 9 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 18 осіб
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 31 134 випадки, 434 нових
м. Львів – 175 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 22 особи
Жовківський район – 22 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 31 особа
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 80 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 8 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 26 осіб
Яворівський район – 33 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 листопада (09:00): 21 596 випадків, 427 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.11.2020