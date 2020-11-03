Галицькі хроніки COVID-19: 3 листопада.

Станом на 09:00 3 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 73 916 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1084 нових випадки: 427 на Івано-Франківщині, 434 – на Львівщині (проведено 1246 ПЛР-досліджень) та 223 – на Тернопіллі (проведено 726 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: десять людей померло на Львівщині, шість – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 листопада (09:00): 21 186 випадків, 155 нових

м. Тернопіль – 53 особи

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 9 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 18 осіб

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

3 листопада (09:00): 31 134 випадки, 434 нових

м. Львів – 175 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 22 особи

Жовківський район – 22 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 31 особа

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 80 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 8 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 26 осіб

Яворівський район – 33 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

3 листопада (09:00): 21 596 випадків, 427 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.