Галицькі хроніки COVID-19: 2 листопада.

Станом на 09:00 2 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 72 832 хворих на COVID-19. За минулу добу – 995 нових випадків: 376 на Івано-Франківщині, 464 – на Львівщині та 155 – на Тернопіллі (проведено 847 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадки: 15 людей померло на Львівщині, сім – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 20 963 випадки, 155 нових
м. Тернопіль – 35 осіб
Бережанський район– 5 осіб
Борщівський район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 40 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 360 700 випадків, 464 нових
м. Львів – 102 особи
Бродівський район – 14 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Дрогобицький район – 32 особи
Жовківський район – 40 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 49 осіб
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 39 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 104 особи
Яворівський район – 28 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 листопада (09:00): 21 169 випадків, 376 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.11.2020