Галицькі хроніки COVID-19: 2 листопада.

 

Станом на 09:00 2 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 72 832 хворих на COVID-19. За минулу добу – 995 нових випадків: 376 на Івано-Франківщині, 464 – на Львівщині та 155 – на Тернопіллі (проведено 847 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадки: 15 людей померло на Львівщині, сім – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%. 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 листопада (09:00): 20 963 випадки, 155 нових

м. Тернопіль – 35 осіб

Бережанський район– 5 осіб

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 40 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

2 листопада (09:00): 360 700 випадків, 464 нових

м. Львів – 102 особи

Бродівський район – 14 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Дрогобицький район – 32 особи

Жовківський район – 40 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 49 осіб

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 39 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 104 особи

Яворівський район – 28 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

2 листопада (09:00): 21 169 випадків, 376 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.11.2020

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