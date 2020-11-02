Російський рубль обвалився.

Одна з причин – соціологія на користь Байдена на президентських виборах у США.

На торгах Московської валютної біржі в понеділок, другого листопада, курс рубля різко впав щодо долара, досягнувши мінімального значення з кінця березня цього року. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Курс американської валюти перетнув психологічну позначку 80 рублів і впритул підібрався до позначки ₽81. На максимумі долар цього дня коштував ₽80,9525.

Рубль втратив свої позиції і щодо євро. Вперше з грудня 2014 року єдина європейська валюта коштувала дорожче за 94 рублі.

Падіння російської валюти настільки стурбувало російське суспільство, що речникам Кремля довелося заспокоювати пристрасті. Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков виступив зі запевненнями, що на макрорівні ситуація залишається стабільною. Він теж процитував слова свого шефа Володимира Путіна про те, що росіянам не слід звертати увагу на курси іноземних валют, бо в більшості вони отримують дохід саме в рублях. «А оскільки країна скорочує залежність від імпорту, то такого кшталту стрибки національної валюти все менше і менше впливають на динаміку цін для населення», – запевнив Пєсков.

Актуальний обвал рубля – вже другий за осінь. Наприкінці вересня рубль втратив приблизно 2,6 руб. до долара, досягнувши рівня 78,2 руб. за долар. Тоді російська валюта падала на тлі загострення санкційної риторики через отруєння опозиціонера Олексія Навального і ситуації в Білорусі. Однак нинішнє падіння – суттєво сильніше: з початку минулого тижня рубль ослаб до американської валюти майже на ₽4. Це найсильніший обвал з березня поточного року.

За свідченням експертів, зараз на рубль тиснуть відразу кілька значущих чинників. Один з них – погіршення ситуації з коронавірусом в світі, а передовсім – у Росії. Через це зростає інтерес до найбільш безризикових активів, наприклад, до долара. Другий чинник – відновлення падіння цін на нафту.

Нарешті, третій важливий фактор тиску – майбутні президентські вибори в США, які відбудуться вже третього листопада. Останнє опитування NBC і The Wall Street Journal свідчить, що явним фаворитом голосування залишається кандидат від демократів і колишній віцепрезидент Джо Байден. І це страшенно непокоїть Росію.