В Кабульському університеті скоєно теракт.

Загинуло два десятки людей, переважно студентів.

 

 

Внаслідок збройного нападу на університет в Кабулі в понеділок, другого листопада, за даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, щонайменше 19 людей були вбиті, ще 22 поранені. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, напад скоїли троє чоловіків. Вони увірвалися на територію університету, вбивали студентів у навчальних аудиторіях та в коридорах.

 

Один зі студентів університету розповів журналістам, що напад стався в східній частині найстарішого в країні університету, де розташовано юридичний і журналістський факультети. Нападники були озброєні автоматами Калашникова і пістолетами.

 

Ймовірно, терористи готували напад на ірано-афганську книжкову виставку. Адже на ній були присутні кілька високопоставлених осіб, в тому числі посол Ірану в Афганістані. Відкривати захід мав перший віцепрезидент країни Амрулла Салех, на якого вже неодноразово здійснювали замахи.

 

Опір нападникам вчинив елітний підрозділ афганської поліції. Перестрілка тривала шість годин, в результаті всі три бойовики були вбиті.

 

Радикальний ісламістський рух «Талібан» заявив, що їхні бойовики не причетні до цього нападу. Не взяла на себе відповідальності й жодна інша організація.

02.11.2020

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