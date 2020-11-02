"Інакше кров і смерть": Зеленський закликав "слуг народу" розправитися з КС.

Президент України Володимир Зеленський надіслав аудіозвернення до фракції "Слуга народу", в котрому закликав підтримати його позицію в протидії Конституційному Судові.

Аудіофрагмент із внутрішнього партійного чату "СН" опублікувало видання LB.ua.

"Дивна поведінка суддів Конституційного Суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє слово – "ні". Ні брехні", – сказав Зеленський, звертаючись до нардепів.

Президент не сумнівається, що нардепів будуть спокушати, їх ламатимуть сторонні сили, навіть усередині фракції.

"Час вимагає від нас правильних емоцій і сміливості... Сьогодні треба показати свою єдність, показати, що ми партія, яка вміє битися за себе, за своє ім'я, за свою політику. Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора повинні були піти в небуття, стоять осторонь і сміються? Може, доведемо, що ми набагато сильніші?" – заявив Зеленський.

Керівник держави додав, що бій іде за імідж та репутацію України, за незворотність змін і неповернення "до вчорашнього дня".

"Ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє гуртуватися, або доведемо, що такі, як всі... За підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань будемо ухвалювати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему", – зазначив Президент.

Він заявив, що "треба вжити жорстких рішень щодо Конституційного Суду". "Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань", – сказав Зеленський.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливий тільки через запропонований закон, – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Але поки що можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного Суду, ці скандальні фундаментальні закони – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо того хаосу, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кін смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – додав Зеленський.