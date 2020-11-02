Зеленський порівняв Конституційний Суд із "чортами".

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту підтримати ініціативу з оновлення Конституційного Суду України.

Про це він написав у своїй колонці для Financial Times.

"Це "суд кенгуру", і його глава перебуває під слідством за те, що в 2018 році придбав нерухомість в окупованому Росією Криму, що є повним порушенням українського законодавства, і не повідомив про це в своїй електронній декларації. Кілька суддів цього суду також перебувають під слідством за неповне розкриття їхніх активів відповідно до того ж законодавства, яке вони щойно визнали незаконним, - це надзвичайний і неприйнятний конфлікт інтересів. Не дивно, що навіть до кризи всього 2,2% населення України повністю довіряло Конституційному Суду. Цих суддів необхідно замінити незалежними шанованими юристами", – цитує Зеленського інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що наразі розпочато розслідування щодо людей, які діяли незаконно, від імені "корисливих інтересів відомих впливових фінансових груп і іноземних держав", щоб знищити українські антикорупційні органи.

З його слів, введення у 2016 році обов'язкового електронного декларування та відповідальності за незаконне збагачення стало першим і найважливішим кроком у створенні базису для викорінення корупції в Україні, і саме тоді українці виявили кричуще багатство вищих посадових осіб, викрите в деклараціях.

"Підривом цього процесу є спроба знищити суттєву частину антикорупційних досягнень Революції Гідності 2014 року, досягнутих українським громадянським суспільством за активної підтримки наших західних партнерів. Це випливає з іншого недавнього рішення Конституційного Суду, яке підірвало авторитет і керівництво Національного антикорупційного бюро, створеного для розслідування хабарництва серед вищих державних службовців. Ці рішення є частиною систематичних зусиль з підриву верховенства закону, протидії прогресу, досягнутого в нашій боротьбі з корупцією, ослаблення нашого суспільства та економіки і, нарешті, що не менш важливо, зупинці євроатлантичної інтеграції України", – зазначив він.

Зеленський вказав, що особливу занепокоєність викликає той факт, що на розгляді КСУ зараз перебуває низка інших подань від "проросійських депутатів і тих, кого підтримують олігархи", покликані скасувати серйозні реформи, пов'язані із земельною, банківською сферою і роботою Вищого антикорупційного суду.

"Я пишаюся тим, що нам вдалося здійснити ці життєво важливі для країни реформи, але тепер Конституційний Суд загрожує їх цинічно демонтувати. Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція довірених осіб Росії і деяких видних українських олігархів, які відчувають загрозу в діяльності наших антикорупційних інституцій. Вони виступають проти інтеграції в ЄС і НАТО, співпраці України з МВФ та суспільства, заснованого на правилах, від якого виграють 99 відсотків, а не тільки 1 відсоток", – наголосив він.

Зеленський заявив, що як Президент України ніколи не дозволить "цим темним силам досягти успіху в своїй спробі контрреволюції".

Керівник держави також зазначив, що попросив уряд України розпочати консультації і розробити широку і амбітну програму судової реформи, яка передбачатиме очищення судів.

"У ці непрості часи я закликаю всі українські прореформаторські політичні сили і громадянське суспільство об'єднатися і співпрацювати в цій боротьбі за душу і майбутнє нашої нації. Я також закликаю наших міжнародних партнерів і союзників продовжувати підтримувати нас і доводити неправоту тих, хто намагається зашкодити нашій співпраці і зірвати її", – закликав він.

У своєму дописі на Facebook Володимир Зеленський попросив підтримки і в українців.

“Я точно знаю, що демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий Президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Гелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Такий збіг. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте”, – написав Зеленський.

Президент вважає, що Конституційний Суд протиставив себе державі і знищив все те, заради чого боролися на всіх Майданах українці.