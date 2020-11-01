Галицькі хроніки COVID-19: 1 листопада.

Станом на 09:00 1 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 71 836 хворих на COVID-19. За минулу добу – 947 нові випадки: 401 – на Івано-Франківщині, 407 – на Львівщині (проведено 1549 ПЛР-дослідження) та 139 – на Тернопіллі (проведено 1083 ПЛР-досліджень).
Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 20 808 випадків, 139 нових
м. Тернопіль - 40 осіб
Бережанський район - 2 особи
Борщівський район - 5 осіб
Гусятинський район - 11 осіб
Заліщицький район - 6 осіб
Збаразький район - 2 особи
Козівський район - 2 особи
Кременецький район - 2 особи
️Лановецький район - 3 особи
️Монастириський район - 19 осіб
Підволочиський район - 5 осіб
Підгаєцький район - 9 осіб
Теребовлянський район - 3 особи
Тернопільський район - 18 осіб
️Чортківський район - 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 30 235 випадків, 407 нових
м. Львів – 115 осіб
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 40 осіб
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 17 осіб
Миколаївський район – 34 особи
Мостиський район – 14 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 31 особа
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 14 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 41 особа
Яворівський район – 18 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 жовтня (09:00): 20 392 випадки, 401 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.11.2020