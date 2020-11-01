Галицькі хроніки COVID-19: 1 листопада.

Станом на 09:00 1 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 71 836 хворих на COVID-19. За минулу добу – 947 нові випадки: 401 – на Івано-Франківщині, 407 – на Львівщині (проведено 1549 ПЛР-дослідження) та 139 – на Тернопіллі (проведено 1083 ПЛР-досліджень).

Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 жовтня (09:00): 20 808 випадків, 139 нових

м. Тернопіль - 40 осіб

Бережанський район - 2 особи

Борщівський район - 5 осіб

Гусятинський район - 11 осіб

Заліщицький район - 6 осіб

Збаразький район - 2 особи

Козівський район - 2 особи

Кременецький район - 2 особи

️Лановецький район - 3 особи

️Монастириський район - 19 осіб

Підволочиський район - 5 осіб

Підгаєцький район - 9 осіб

Теребовлянський район - 3 особи

Тернопільський район - 18 осіб

️Чортківський район - 12 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

31 жовтня (09:00): 30 235 випадків, 407 нових

м. Львів – 115 осіб

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 40 осіб

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 17 осіб

Миколаївський район – 34 особи

Мостиський район – 14 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 31 особа

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 14 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 41 особа

Яворівський район – 18 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

31 жовтня (09:00): 20 392 випадки, 401 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.