«Грузинська мрія», очевидно, залишиться у владі на третю каденцію.

Про це свідчать попередні результати парламентських виборів у Грузії.

Бідзіна Іванішвілі

Екзит-поли й перші попередні результати парламентських виборів у Грузії, які відбулися в суботу, 31 жовтня, засвідчили, що правляча партія «Грузинська мрія» переконливо перемагає. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Newsgeorgia.ge з покликом на Центральну виборчу комісію. Загалом одновідсотковий виборчий бар'єр, за попередніми даними, долають 9 партій.

Варто зазначити, що цьогорічні парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження партій знижений з трьох до одного відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два виборчі блоки. До парламенту Грузії вибирають 150 депутатів: 120 – за списками і 30 – за мажоритарною системою. Парламент обирається на чотири роки.

У неділю, 1 листопада, ЦВК Грузії оприлюднила результати підрахунку більше 82,38 відсотка бюлетенів. За оцінкою ЦВК, «Грузинська мрія» набрала 48,29 відсотків голосів виборців. Голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі привітав прихильників з перемогою на виборах ще раніше, не чекаючи попередніх офіційних даних і покликаючись на екзит-пол.

Опозиційну партію «Єдиний національний рух» (ЄНР) підтримали 26,54 відсотків тих, хто проголосував. Третій результат у партії «Європейська Грузія – рух за свободу» – 3,8%.

Згідно з попередніми даними, до парламенту десятого скликання також проходять: «Лело для Грузії» – 3,25%, «Альянс патріотів Грузії» – 3,18%, «Нова Грузія – Стратегія Агмашенебелі» – 3,15%, «Гірчі» – 3,04%, «Громадянський рух – Алеко Елісашвілі» – 1,38%, «Лейбористська партія Грузії» – 1,01%.

Виходячи зі зазначених попередніх результатів, правляча партія «Грузинська мрія» зможе отримати в парламенті 76 мандатів. Це дає їй можливість одноосібно сформувати уряд.

Проте грузинська опозиція вважає вибори сфальшованими. Лідери опозиційних партій готуються провести мітинг протесту в центрі Тбілісі, на якому закликатимуть міжнародних спостерігачів не визнавати парламентських виборів легітимними.