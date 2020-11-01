В Україні вісім тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 7959 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 395 440 і найближчої доби перетне 400-тисячну позначку.
Це випливає із даних, оприлюднених у неділю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (883), на Житомирщині (708), в Києві (689), на Донеччині (545), на Хмельниччині (424), на Чернівеччині (409), на Львівщині (408), на Івано-Франківщині (401).
Упродовж доби в Україні зареєстрували 110 смертей. Загальне число летальних випадків зросло до 7306.
01.11.2020