Суддя КС, що готував доповідь про е-декларування, подав до демісії.

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко заявив, що він подав заяву про відставку. Притім Сліденко, котрий був суддею-доповідачем під час розгляду справи щодо антикорупційної реформи, зазначив, що він вирішив демісувати через тиск із Офісу Президента.

Про це Сліденко заявив на своєму брифінґу у п'ятницю в Києві. Суддя уточнив, що він подав до демісії ще три тижні тому, на етапі підготовки рішення, передає УНІАН.

"Після того, як на мене був здійснений прямий тиск з боку представників Офісу Президента перед усними слуханнями ввечері 7 жовтня цього року, коли мені подзвонили і сказали, що себе веду неправильно й у зв’язку з цим у мене будуть проблеми, 8 жовтня я написав заяву про відставку", – заявив Сліденко.

Він додав, що наразі ця заява перебуває у суді. "Її має розглядати суд, коли поставлять в порядок денний. Я буду переконувати колег, що це принаймні порядно", – зауважив він.

Суддя КС заявив, що наразі не може називати осіб з Офісу Президента, які чинили на нього тиск. "Якщо буде слідство в Україні, я назву всі прізвища та після того, як зафіксують мої свідчення, я дам пресконференцію і скажу, хто це робив, як та в якій формі", – зауважив він.

"Мені сказали, що оскільки я себе веду неправильно, у мене будуть проблеми, і наступного ранку на усних слуханнях у мене ці проблеми з’явилися", – сказав Сліденко.

Ігор Сліденко висловив незгоду з претензіями до нього антикорупційних інституцій. Понад те, він поставив під сумнів леґітимність Антикорупційної аґенції.

"Я маю на увазі НАЗК. Який не є конституційним органом, зауважте... Це приниження для судді – ходити до них туди. Але я повинен був це зробити. І я це зробив. Просто я це зробив у письмовій формі і відправив поштою", – пояснив суддя.

Сліденко поскаржився, що його пояснення визнали незадовільними.

"Завдання було інше – завдання було виписати мені протокол. І потім пан Веніславський (представник Президента у КСУ Федір Веніславський, – Z) цим протоколом бравірував би перед усією державою", – передбачає суддя.

Ігор Сліденко певен, що завданням було скопрометувати його: "Мене знеславили. Моя репутація знищена. Назавжди. В цій державі. Тому навряд чи я більше тут буду залишатися".