Внаслідок обстрілів на Донбасі загинуло двоє військовиків.

 

Уночі на 30 жовтня внаслідок обстрілів біля Водяного, що на Донеччині, загинуло двоє українських військовослужбовців.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил.

 

 

“Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям“, – ідеться у зведенні.

 

“На вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші. Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – поінформували у пресцентрі.

 

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив: українські військовослужбовці загинули внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

 

“Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів”, – зазначив Кравченко.

 

Він назвав дії противника зухвалістю і наголосив, що це “свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року”.

 

“Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру”, – сказав Кравченко.

 

З його слів, на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутися до "режиму тиші".

 

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