В Україні понад вісім тисяч випадків COVID-19 за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 8312 нових випадків коронавірусної хвороби. Вперше за час пандемії число добових захворювань перевищило вісім тисяч. Також за добу зафіксовано антирекорд летальних випадків – померло 173 людини.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

У Києві виявили 741 захворювання, на Харківщині – 659, на Хмельниччині – 521, на Одещині – 493, на Донеччині – 466, на Львівщині – 425.

 

Загалом за час пандемії померло понад сім тисяч людей – 7041.

 

Загальне число виявлених випадків COVID-19 зросло до 378 729.

 

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