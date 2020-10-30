В Україні понад вісім тисяч випадків COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 8312 нових випадків коронавірусної хвороби. Вперше за час пандемії число добових захворювань перевищило вісім тисяч. Також за добу зафіксовано антирекорд летальних випадків – померло 173 людини.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

У Києві виявили 741 захворювання, на Харківщині – 659, на Хмельниччині – 521, на Одещині – 493, на Донеччині – 466, на Львівщині – 425.

Загалом за час пандемії померло понад сім тисяч людей – 7041.

Загальне число виявлених випадків COVID-19 зросло до 378 729.