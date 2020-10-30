Галицькі хроніки COVID-19: 30 жовтня.

Станом на 09:00 30 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 69 706 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1110 нових випадків: 385 – на Івано-Франківщині, 425 – на Львівщині (проведено 2795 ПЛР-досліджень) та 300 – на Тернопіллі (проведено 1281 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: 16 людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопільщині та одна – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 20 411 випадків, 300 нових
м. Тернопіль – 77 осіб
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 11 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 27 осіб
Підгаєцький район – 14 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 36 осіб
Чортківський район – 39 осіб
Шумський район – 22 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 29 314 випадків, 425 нових
м. Львів – 164 особи
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 17 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 39 осіб
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 17 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 50 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 43 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 11 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 жовтня (09:00): 19 981 випадок, 385 нових
м. Івано-Франківськ – 165 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 29 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 10 осіб
Долинський район – 36 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 16 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 23 особи
Городенківський – 3 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.10.2020