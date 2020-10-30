Галицькі хроніки COVID-19: 30 жовтня.

Станом на 09:00 30 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 69 706 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1110 нових випадків: 385 – на Івано-Франківщині, 425 – на Львівщині (проведено 2795 ПЛР-досліджень) та 300 – на Тернопіллі (проведено 1281 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: 16 людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопільщині та одна – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 жовтня (09:00): 20 411 випадків, 300 нових

м. Тернопіль – 77 осіб

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 11 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 27 осіб

Підгаєцький район – 14 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 36 осіб

Чортківський район – 39 осіб

Шумський район – 22 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

30 жовтня (09:00): 29 314 випадків, 425 нових

м. Львів – 164 особи

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 17 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 39 осіб

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 50 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 43 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 11 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

30 жовтня (09:00): 19 981 випадок, 385 нових

м. Івано-Франківськ – 165 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 29 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 10 осіб

Долинський район – 36 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 16 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 23 особи

Городенківський – 3 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.