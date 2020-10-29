Галицькі хроніки COVID-19: 29 жовтня.

Станом на 09:00 29 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 68 596 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1047 нових випадків: 349 – на Івано-Франківщині, 405 – на Львівщині (проведено 2186 ПЛР-досліджень) та 293 – на Тернопіллі (проведено 1224 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: 16 людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 20 111 випадків, 293 нових
м. Тернопіль – 79 осіб
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 3 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 20 осіб
Підгаєцький район – 27 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 28 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 28 889 випадків, 405 нових
м. Львів - 160
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 жовтня (09:00): 19 596 випадків, 349 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.10.2020