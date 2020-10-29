Галицькі хроніки COVID-19: 29 жовтня.

 

Станом на 09:00 29 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 68 596 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1047 нових випадків: 349 – на Івано-Франківщині, 405 – на Львівщині (проведено 2186 ПЛР-досліджень) та 293 – на Тернопіллі (проведено 1224 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: 16 людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 жовтня (09:00): 20 111 випадків, 293 нових

м. Тернопіль – 79 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 20 осіб

Підгаєцький район – 27 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 28 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

29 жовтня (09:00): 28 889 випадків, 405 нових

м. Львів - 160

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

29 жовтня (09:00): 19 596 випадків, 349 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

29.10.2020

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