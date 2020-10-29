Засідання РНБО: Зеленський боїться, що за Конституційний Суд візьметься вулиця.

 

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони у четвер висловив занепокоєння, що за розв’язання проблем із Конституційним Судом може взятися вулиця.

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

 

"Справа не тільки в цьому рішенні, а й загалом у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного Суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном", – заявив Зеленський.

 

Президент додав, що демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не знайде сприйняття ані в українському суспільстві, ані серед європейських партнерів.

 

"Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву, – система електронного декларування в Україні буде працювати", – запевнив він.

 

Уже за підсумками засідання РНБО Офіс Президента повідомив: Володимир Зеленський доручив підготувати низку невідкладних законопроєктів для виправлення колізії.

 

"На законодавчому рівні – я впевнений, що це справедливо, – невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", – сказав Зеленський.

 

РНБО зобов'язала Кабінет Міністрів вжити невідкладних заходів для налагодження тимчасового порядку ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення спеціальної перевірки.

 

Також учасники ухвалили рішення про активізацію діяльності Комісії з питань правової реформи при Президентові "та прискорення подання пропозицій щодо судової реформи".

 

Для підготовки законопроєкту вирішили провести термінове засідання уряду в Офісі Президента.

 

29.10.2020

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