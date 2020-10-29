Посли G7 стривожені спробою скасувати антикорупційну реформу.

Посли країн "Великої сімки" висловили занепокоєння рішеннями Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів і застерегли українську владу від повернення в минуле.

Про це йдеться в нотатці на twitter-сторінці групи послів G7 з підтримки реформ.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле", – йдеться у коментарі.

Тим часом представництво Європейського Союзу в Україні заявляє, що рішення Конституційного Суду "ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС". Унія нагадує, що масивна і безпрецедентна допомога, в тому числі фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, яка працює незалежно, ефективно та вільно від політичного чи іншого тиску, цитує "Європейська правда".

Дипломатична місія наголошує, що ЄС вважає інститути боротьби з корупцією, створені за запитом українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

"Ми закликаємо українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України", – заявили у представництві Євросоюзу.

ЄС висловив готовність надати допомогу для відновлення належної правової визначеності, спрямованої на забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні.