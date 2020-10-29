Голова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.

 

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При тім Тупицький не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

 

Про це йдеться у матеріалі проєкту журналістських розслідувань "Схеми".

 

 

Журналісти зазначають, що Тупицький іще до анексії Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність.

 

Про це свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Росії. У липні 2018 року Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв м у громадянина РФ Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об’єкту нерухомості.

 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації – це порушення, визначене статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Саме цю статтю 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Олександром Тупицьким визнав такою, яка не відповідає Конституції України.

 

Окрім того, договір купівлі-продажу землі у Криму Тупицький оформив за законодавством Російської Федерації, його засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії РФ.

 

 

Член Громадської ради доброчесності Роман Маселко нагадує, що для українських посадовців законодавчо встановлено обмеження "на взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території".

 

"Суддя не має права вступати у будь-які відносини з окупаційною владою. Адже є стаття 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", і він як представник судової влади повинен дотримуватись позиції, що ці органи незаконні і купувати там якесь майно означає визнання їх легітимності", – наголосив Маселко.

 

"Окрім того відповідно до Кодексу суддівської етики суддя зобов’язаний і у професійному і у особистому житті демонструвати поведінку, яка підтримує довіру до судів та утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди авторитету правосуддя. Очевидно, що придбання у 2018 році майна в Криму за законодавством окупантів є негідним вчинком для судді Конституційного суду, а отже містить ознаки проступку, несумісного зі статусом судді. За таке його можна звільнити, правда, це може зробити лише Конституційний суд двома третинами голосів", – додав він.

 

Сам Володимир Рисятов повідомив, що Олександр Тупицькийє його сусідом у Кореїзі – їхні вілли розташовані поруч. "Неправильно були розмежовані ділянки", – розповів Рисятов. І пояснив, що вони з Тупицьким домовились оформити угоду купівлі-продажу за російським законодавством, хоча по факту "продажу не було".

 

"Там ніякого продажу, нічого там не було. Продаж то ми оформили договором, але ця земля була не моя. Ось так я скажу", – розповів він.

 

29.10.2020

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