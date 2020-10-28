Е-декларування знищено: КС оприлюднив повне рішення щодо антикорупційної реформи.

Конституційний Суд України оприлюднив текст скандального рішення, котрим визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції", а також визнав такою, що не відповідає Конституції, кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Текст рішення опубліковано на офіційному сайті КС.

"Конституційний Суд України вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень", – йдеться у мотивувальній частині.

"Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 366-1 КК України, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь", – зазначає КС.

Конституційний Суд у своєму рішенні зазначив, що декларування завідомо недостовірних відомостей і декларацій, а також навмисне неподання суб'єктом декларування мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності.

"У разі недотримання законодавцем зазначених критеріїв криміналізації може виникнути ситуація, коли злочином буде визнано діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної шкоди... Внаслідок цього створюються законодавчі основи для безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке настає менш сувора юридична відповідальність. Наведене порушує конституційний принцип верховенства права", – йдеться у рішенні суду.

КС у своєму рішенні також зазначив, що "протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства відповідно до Конституції України", незважаючи на те, що корупція є однією з основних загроз національній безпеці.

У своєму рішенні суд резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права", а отже стаття 366-1 КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

Крім статті про недостовірне декларування, КС визнав неконституційною перевірку електронних декларацій і скасував право Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Так, Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення закону №1700, котрі стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади.

"Системно-функціональний аналіз повноважень і прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, що мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного Суду при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю", – йдеться в рішенні.

У суді також зазначають, що "за стандартами конституціоналізму та цінностями Конституції України виключається контроль виконавчої гілки влади над судовою".

Конституційний Суд України також визнав неконституційним пункт про відкритий цілодобовий доступ до реєстру декларацій.

У рішенні наголошується, що воно є "обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене".

Антикорупційна організація "Transparency International Україна" коментує: "Конституційний Суд поставив хрест на НАЗК та декларуванні чиновників".

“Рішення Конституційного Суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Адже ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національній безпеці. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації”, – підсумував виконавчий директор "ТІ Україна" Андрій Боровик.