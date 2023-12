Історики відреагували на рішення польського прокурора, який назвав гуманною акцію «Вісла».

"Визнати депортацію українців виправданою - політичне, а не правове рішення", - українські історики пояснили, що не так з рішенням польського прокурора, який закрив розслідування і назвав гуманною акцію «Вісла».

Відомо, що прокурор Інституту національної памʼяті Польщі (ІПН) закрив розслідування комуністичного злочину проти людяності – примусової та несподіваної депортації навесні 1947 року 150 000 українців, відомої як акція «Вісла». Він ствердив, що «військова операція відбувалася гуманним чином» та мала «попереджувальний та охоронний характер».

«Не було виявлено дій, які б наносили громадську або приватну шкоду», — йдеться в офіційному повідомлені ІПН.

Слідство також «не виявило» зловживань чи перевищення повноважень при прийнятті рішення про масове виселення.

Центр досліджень визвольного руху, українська неурядова дослідницька організація, член Європейської платформи памʼяті та сумління, проаналізував рішення прокурора ІПН та оприлюднив історико-правову позицію щодо нього. У документі стверджується, що «рішення прокурора ІПН суперечить не лише фактам та документальним джерелам, які вже багато років оприлюднені як з польського, так і з українського боку, неодноразово висловлюваній раніше позиції науковців, президентів та парламентів Польщі та України, але й навіть позиції самого ІПН».

«Докази однозначно вказують, що акція «Вісла» мала примусовий характер (відбувалася всупереч волі населення та із застосуванням військових підрозділів), стосувалася переміщення груп населення за національною ознакою (етнічні українці чи члени змішаних польсько-українських сімей) з районів, у яких вони на той момент переживали на законних підставах, а також проводилась за відсутності підстав, які допускаються міжнародним правом.

Тобто була депортацією або примусовим переміщенням населення.

До поміщених до концентраційного табору у Явожно осіб застосовувались тортури та катування, а заборона повертатись під загрозою повторної депортації або концентраційного табору, була переслідуванням групи, яка підлягає ідентифікації, з національних мотивів у зв’язку з проведенням депортації та примусового переміщення цієї групи. Усе це згідно з нормами міжнародного права — ознаки злочину проти людяності», — пояснює юрист та історик Сергій Рябенко, представник від України в міжнародному проєкті International Justice for the Communist Crimes of the Platform of European Memory and Conscience.