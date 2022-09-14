Померла повітова провідниця Українського повітового Хреста, медсестра УПА Катерина Данів-Гаврилів.

 

У Болехові, на 103-му році життя відійшла у засвіти повітова провідниця Українського повітового Хреста, медсестра УПА, жінка-борець Катерина Данів-Гаврилів, добре відома під псевдо “Зелена”. Цю сумну звістку повідомили на сторінці Болехівської міської ради.

 

 

Катерина Олексіївна була непересічною особистістю, яка з юнацького віку присвятила життя боротьбі за самостійну, соборну українську державу в підпіллі та гідно пронесла палку любов до України крізь століття.

 

На своєму віку пані Катерині довелося побачити все: і війну, і голод, і перемогу, пройти через сумні та радісні хвилини життя. Були підозри, зради, переслідування, але вона вистояла, не поступилася переконаннями, залишилася вірною собі, Україні та людям.

 

“Незважаючи ні на що, пані Катерина боролася за ідею, за українську державу та відстоювала свою непохитну позицію щодо національних інтересів України. До останніх своїх днів була достойним прикладом для наслідування молодому поколінню – зберігала бадьорість, силу духу та енергію, була носієм наших традицій та глибокої життєвої мудрості”, – йдеться в дописі.

 

Постійно брала активну участь у громадсько-політичному житті громади. Проводила зустрічі з молоддю та учнями, розповідала про роки підпільної боротьби, тим самим виховувала патріотизм, любов до України, високу громадянську свідомість.

14.09.2022

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