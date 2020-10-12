Поляки встановили на знищеній могилі УПА безіменну меморіальну плиту.

Напередодні офіційного візиту в Україну президента Польщі Анджея Дуди польська сторона встановила нову меморіальну плиту на пам’ятнику воякам УПА на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві, сплюндрованому п’ять років тому. Проте поляки не вказали на надгробку ні прізвищ загиблих, ні того, що вони «полягли за волю України», повідомив народний депутат, ексголова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Володимир В’ятрович нагадав, що пам’ятник на могилі вояків УПА на горі Монастир у Польщі вандали зруйнували ще п’ять років тому.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

«Його особливість – цей пам’ятник захищено міждержавною угодою України та Польщі, тож він мав бути відновлений негайно. Але цього не сталося, бо нинішня польська влада не готова була відновити пам’ятник загиблим українським повстанцям. Попри обіцянки про перезавантаження відносин з Україною після зміни тут влади в 2019. Пам’ятник на могилі на горі Монастир з’явився тепер напередодні візиту президента Дуди до нас», – повідомив він на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Володимир В’ятрович наголосив на тому, що пам’ятник не можна вважати «відновленим» – він «новий, не погоджений з українською стороною». «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «полягли за волю України», – зазначив він.

Політик вважає такі дії польської сторони порушенням згадуваної угоди між Україною та Польщею та жестом зневаги.

«І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок назустріч. Українська влада може вдати, що не помітила зневаги, і говорити про нормалізацію стосунків. Хоч мала б згадати про гідність і те, що справжні партнерські стосунки будуються лише на взаємній повазі», – прокоментував Володимир В’ятрович.

Польська журналістка, активна діячка польсько-українського діалогу Іза Хруслінська у коментарі до допису Володимира В’ятровича підтвердила, що встановлення нової меморіальної плити на могилі не можна вважати її відновленням після акту вандалізму.

За її словами, на відміну від нової плити, на першій було вказано, що це могила українців, які загинули в бою з НКВС, а зверху був напис «полягли за вільну Україну!». Також на ній були прізвища всіх загиблих.

«Добре, що хоч залишили малу табличку, яку ми, група поляків, встановили після другої вандалізації могили, але забрали старовинний рушник, який ми спеціально почепили після того, як знайшли його разом із розбитою польськими націоналістами плитою», – зазначила вона.

Польська журналістка Іза Хруслінська висловила солідарність із позицією народного депутата України Володимира В’ятровича і запевнила, що у Польщі є громадське середовище, яке з повною повагою ставиться до історії сусіднього народу та робить реальні кроки на шляху розвитку діалогу.

«Ми не забудемо про цю могилу, говорю як представник польсько-українського громадського середовища, яке відвідувало понищені українські могили з панахидами і віддало пошану загиблим, а також на знак протесту проти провокацій і вандалізму», – написала вона.

За інформацією Володимира В’ятровича, у період із 2014-го по 2019 рік у Польщі відбулося 19 актів плюндрувань українських місць пам’яті.

Співробітник УІНП Павло Подобєд повідомив, що у Польщі є щонайменше 93 пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені діячам і подіям, що пов’язані з історією України та українського народу і були встановлені або відновлені після 1990 року. Аналогічних польських об’єктів в Україні – щонайменше 231.

«Наразі паритет виглядає таким чином: Україна жадає відновлення одного зі знищених місць пам’яті в Польщі в обмін на проведення польською стороною нових пошукових робіт в Україні, а отже створення нових польських меморіальних об’єктів», – зазначив він.

Павло Подобєд нагадав, що після торішньої зустрічі президентів Зеленського і Дуди Україна зробила одразу два кроки назустріч Польщі, давши два дозволи на проведення пошукових робіт у Львові для створення у подальшому нових польських меморіальних об’єктів. Ці роботи були проведені. Водночас українська сторона висловила побажання польським партнерам про відновлення сплюндрованих у Польщі українських пам’ятників, першим з яких мала бути могила вояків УПА на горі Монастир біля с. Верхрата.

Він зазначив, що під час телефонної розмови президентів Дуди і Зеленського 11 вересня 2020 року було домовлено поставити крапку в цій історії. «Замість "поляглих за Вільну Україну" одержуємо загиблих у лісі безіменних українців. Тут слід нагадати, що цей пам’ятник з’явився в горах не з доброї волі польських партнерів, а в результаті дозволу України відновити поле польських військових поховань на Личаківському цвинтарі у Львові», – зазначив Павло Подобєд і додав, що такі дії польської сторони створюють негативний прецедент.