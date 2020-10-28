Галицькі хроніки COVID-19: 28 жовтня.

Станом на 09:00 28 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 67 549 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1026 нових випадків: 332 – на Івано-Франківщині, 398 – на Львівщині (проведено 1622 ПЛР-досліджень) та 296 – на Тернопіллі (проведено 1051 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 18 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 жовтня (09:00): 19 818 випадків, 296 нових

м. Тернопіль – 52 особи

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 41 особа

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 15 осіб

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 30 осіб

Чортківський район – 26 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

28 жовтня (09:00): 28 484 випадки, 398 нових

м. Львів – 151 особа

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 29 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 25 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 50 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 44 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 7 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 41 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

28 жовтня (09:00): 19 247 випадків, 332 нових

м. Івано-Франківськ – 103 особи

Тисменицький район – 48 осіб

Надвірнянський район – 13 осіб

Снятинський район – 17 осіб

Косівський район – 33 особи

Калуський район – 16 осіб

Тлумацький район – 17 осіб

Галицький район – 20 осіб

Коломийський район – 38 осіб

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 12 осіб

Городенківський – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.