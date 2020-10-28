Галицькі хроніки COVID-19: 28 жовтня.

Станом на 09:00 28 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 67 549 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1026 нових випадків: 332 – на Івано-Франківщині, 398 – на Львівщині (проведено 1622 ПЛР-досліджень) та 296 – на Тернопіллі (проведено 1051 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 18 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 19 818 випадків, 296 нових
м. Тернопіль – 52 особи
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 41 особа
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 15 осіб
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 30 осіб
Чортківський район – 26 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 28 484 випадки, 398 нових
м. Львів – 151 особа
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 29 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 25 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 50 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 44 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 7 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 41 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 жовтня (09:00): 19 247 випадків, 332 нових
м. Івано-Франківськ – 103 особи
Тисменицький район – 48 осіб
Надвірнянський район – 13 осіб
Снятинський район – 17 осіб
Косівський район – 33 особи
Калуський район – 16 осіб
Тлумацький район – 17 осіб
Галицький район – 20 осіб
Коломийський район – 38 осіб
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 12 осіб
Городенківський – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.10.2020