Прикарпатський священник стане депутатом облради попри заборону УГКЦ.

Священник Української греко-католицької церкви, на якого Церква наклала кару суспенди із забороною здійснювати священослужіння упродовж трьох місяців за його участь у виборах, стане депутатом Івано-Франківської обласної ради. Про це повідомив сам священник-кандидат Микола Мединський.

Фото www.facebook.com/Микола-Мединський

«Щиро дякую кожному із Вас, хто довірив мені і віддав свій голос. Особлива подяка моїм парафіянам села Вижний Березів, що проявили просто феноменальну підтримку і довіру, понад 60 процентів, 340 голосів із 500», – написав він на своїй сторінці у fb.

Микола Мединський є висуванцем від партії «За майбутнє».

Фото www.facebook.com/Микола-Мединський

Нагадаємо, спершу 13 жовтня о. Мединський отримав канонічне попередження про порушення інструкції з поведінки священнослужителів під час виборчих кампаній. 15 жовтня він пообіцяв зняти свою кандидатуру з виборів у депутати обласної ради, проте ослухався. 23 жовтня Коломийська єпархія УГКЦ наклала на нього кару суспенди.

«Повідомляємо, що від моменту вручення та повідомлення даного декрету ви маєте перешкоду у звершенні будь-яких священнодійств, як особисто, так і в співслужінні з іншими священнослужителями, крім того забороняються використання церковних відзнак та виїзди з капеланським служінням на Схід України, аж поки не буде повідомлено щось інше», – йдеться в декреті.

Окрім цих обмежень, капелана Мединського скерували «для посиленої молитви» в єпархіальний реколекційний центр Андрія Первозваного в Яремче.

Зазначимо, згідно з «Інструкцією про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній», їм забороняється як займатися політичною агітацією, так і брати участь у виборах.