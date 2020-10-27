Прикарпатський священник стане депутатом облради попри заборону УГКЦ.

 

Священник Української греко-католицької церкви, на якого Церква наклала кару суспенди із забороною здійснювати священослужіння упродовж трьох місяців за його участь у виборах, стане депутатом Івано-Франківської обласної ради. Про це повідомив сам священник-кандидат Микола Мединський.

 

Фото www.facebook.com/Микола-Мединський

 

«Щиро дякую кожному із Вас, хто довірив мені і віддав свій голос. Особлива подяка моїм парафіянам села Вижний Березів, що проявили просто феноменальну підтримку і довіру, понад 60 процентів, 340 голосів із 500», – написав він на своїй сторінці у fb.

 

Микола Мединський є висуванцем від партії «За майбутнє».

 

Фото www.facebook.com/Микола-Мединський

 

Нагадаємо, спершу 13 жовтня о. Мединський отримав канонічне попередження про порушення інструкції з поведінки священнослужителів під час виборчих кампаній. 15 жовтня він пообіцяв зняти свою кандидатуру з виборів у депутати обласної ради, проте ослухався. 23 жовтня Коломийська єпархія УГКЦ наклала на нього кару суспенди.

 

«Повідомляємо, що від моменту вручення та повідомлення даного декрету ви маєте перешкоду у звершенні будь-яких священнодійств, як особисто, так і в співслужінні з іншими священнослужителями, крім того забороняються використання церковних відзнак та виїзди з капеланським служінням на Схід України, аж поки не буде повідомлено щось інше», – йдеться в декреті.

 

Окрім цих обмежень, капелана Мединського скерували «для посиленої молитви» в єпархіальний реколекційний центр Андрія Первозваного в Яремче.

 

Зазначимо, згідно з «Інструкцією про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній», їм забороняється як займатися політичною агітацією, так і брати участь у виборах.

 

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