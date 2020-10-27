З Нью-Йорка до Львова запровадили вантажний рейс. Доставлятимуть посилки.

 

Поштово-логістична група Meest запровадила авіадоставку посилок із Нью-Йорка до Львова. Перший вантаж прибув у міжнародний аеропорт «Львів» літаком Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії LOT 23 жовтня.

 

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

 

«Власна авіадоставка із США – важливий крок для Meest, який ще раз підтверджує статус компанії як глобального гравця. Кожний день ми намагаємося вдосконалювати сервіс і раді, що тепер наші клієнти отримуватимуть посилки з-за океану швидше. Символічно, що доставка відбуватиметься у Львів. Місто стає не тільки логістичним центром Східної Європи, але й важливим транспортним хабом у глобальних масштабах», – заявив президент групи компанії Meest Ростислав Кісіль.

 

Цей проєкт дає можливість міжнародному аеропорту «Львів» розвиватися не лише у сегменті пасажирських перевезень, але й у напрямі вантажного авіаційного хабу, заявила гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська.

 

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

 

«Ми надзвичайно раді відкриттю далеко магістральних вантажних перевезень до Львова. З моменту настання кризи в авіації через пандемію Covid-19 ми активно переключилися на пошук альтернативних джерел заробітку. Зокрема, почали розвивати вантажні перевезення. І сьогодні ми маємо вантажного красеня Boeing 787-9 Dreamliner від авіакомпанії LOT, який здійснює тестовий презентаційний рейс. Далі будемо продовжувати працювати над тим, який конкретно перевізник буде доставляти вантажі до Львова», – повідомила вона.

 

За словами Тетяни Романовської, відкриття таких рейсів врятує ситуацію з фінансовим станом підприємства і дасть можливість покращити його в зимовий час, що після закінчення літнього сезону ставало фактично неможливим.

 

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