Лоукостер Bees Airlines анонсував рейс зі Львова до Барселони.

Із 22 грудня українська лоукост-авіакомпанія Bees Airline відкриває прямий рейс зі Львова до Барселони. Про це повідомили у Міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького.

Як повідомляє Lowcostavia, рейси виконуватимуть двічі на тиждень: у середу та неділю. Тривалість польоту – 190 хвилин. Рейси почнуть виконувати з 22 грудня.

Виліт зі Львова запланований на 11:15, а з Барселони – на 14:25. У зворотному напрямку польоти здійснюватимуть також щосереди та щонеділі. Виліт із Барселони – о 15:35, приліт до Львова – о 18:35.

Наразі на сайті авіакомпанії можна придбати квитки на період грудня-січня. Вартість квитків починається від 1535 гривень. До вартості найдешевшого квитка входить перевезення ручної поклажі до 7 кг. Наразі Іспанія відкрита для всіх українських туристів без обмежень. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму.

З грудня авіакомпанія Bees Airline анонсує також перельоти зі Львова у Київ та Прагу.

Зазначимо, авіакомпанія Bees Airline літає зі Львова чартерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет), Спліту (Хорватія), Анталії (Туреччина), Тівату (Чорногорія), а регулярні рейси віднедавна здійснює до Єревану (Вірменія) та на острів Родос (Греція).

Зазначимо, що раніше угорська лоукост-компанія WizzAir оголосила про відкриття дев'яти напрямків зі Львова навесні 2022 року.

Фото bees.aero, lowcostavia.com.ua