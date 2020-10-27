Вибори пройшли. «Нафтогаз України» підняв ціни на споживання палива.

ГК «Нафтогаз України» оприлюднила нові – збільшені – тарифи на газ. Прикметно, що споживачі про подорожчання змогли довідатися одразу дня після проведення місцевих виборів.

Отже, компанія, як і раніше, продає газ для споживачів за двома тарифами: «Місячний» та «Річний». З листопада ціна одного кубометра палива, згідно з першим (короткотерміновим) тарифом, становитиме 6,33 грн, тоді коли за жовтень цей тариф становить ще 4,7 грн. «Річний» тариф, що дозволяє споживачам зафіксувати вартість газу на 12 місяців, тепер передбачає ціну кубометра у 6,45 грн – попередня ціна 5,24 грн.

Усі ціни вказані без врахування вартості доставки газу, яка нараховується і сплачується окремо операторам ГРМ, що є різними у кожному регіоні країни.

Справедливо, що клієнти ГК «Нафтогаз України», які уклали з компанією угоду про річне постачання газу раніше (підключили тариф «Річний»), сплачуватимуть зафіксовану нею ціну до кінця дії цієї угоди.

А клієнти, які поспішать підключити такий тариф до кінця жовтня, зроблять це за старою ціною – 5,24 грн/куб.м.

«Нафтогаз України» пояснює, що зміна, а точніше зростання ціни на газ з листопада, «обумовлена, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо».

Інші газопостачальні компанії, яких у країні зараз є майже п'ять десятків, наразі про зміни тарифів не повідомляли, втім, станом на жовтень тарифи в них коливаються в межах 4,8–6,85 грн за кубометр. Вартість доставки при цьому – від 0,3 грн до 3,2 грн за кубометр залежно від регіону то конкретного оператора ГРМ.

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Нагадаємо, що цьогоріч в підземні газосховища Українизакачано рекордні за десятиліття обсяги газу: 28,434 млрд куб. м, починаючи з 20 жовтня почався сезонний відбір газу зі сховищ; на території України без урахування окупованого Росією Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.