Уряд прогнозує в бюджеті, що імпортний газ коштуватиме $220. Втроє дешевше, ніж на ринку.

 

Проєкт державного бюджету на 2022 рік від Кабінету Міністрів побудований із урахуванням прогнозу про середньорічну ціну імпорту газу $220 за тисячу кубічних метрів.

 

 

Згідно з пояснювальною запискою, середню ціну нафти наступного року очікують на рівні $65 за барель марки Brent.

 

Крім того, уряд заклав у проєкт держбюджету-2022 прогноз зниження вартості залізної руди у I-III кварталах 2022 року до $100 за тонну порівняно зі $181 за тонну у I-III кварталах 2021 року і $133 за тонну у IV кварталі 2021 року.

 

Проєкт бюджету побудований на прогнозі середньорічного курсу долара на рівні 28,6 грн/$ (28,7 грн/$ – на кінець року) і євро 33,75 грн/EUR.

 

Як зазначає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", цього року в Європі зафіксовано аномальне зростання спотових цін на природний газ. Наприкінці липня вони подолали позначку $500 за тисячу кубометрів, до середини вересня впритул наблизилися до планки $1000 за тис. куб. м і лише днями опустилися до рівня $800.

 

Ціни на залізну руду останніми місяцями впали до рівня нижче $120 за тонну, хоча ще наприкінці липня перевищували $200 за тонну.

 

Нафта марки Brent на сьогодні котирується на ринку на рівні приблизно $75 за барель.

 

20.09.2021

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