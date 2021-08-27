"Нафтогаз" заявив про загрозу початку опалювального сезону.

 

НАК "Нафтогаз України" заявив, що через низьку активність виробників тепла з укладення трирічних угод на закупівлю природного газу своєчасний старт опалювального сезону в Україні опинився під загрозою.

 

 

Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

 

"Нафтогаз Трейдинг" звертається до теплокомуненерго (ТКЕ) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з власними котельнями з проханням прискорити подачу відповідних заявок або активізувати пошук альтернативних постачальників газу. Місцевим органам влади та іншим власникам підприємств теплопостачання важливо вчасно прийняти всі необхідні рішення і взяти на контроль контрактування обсягів газу, необхідних для своєчасного початку і стабільного проходження опалювального сезону", – йдеться у повідомленні.

 

Станом на 26 серпня трирічні угоди на постачання газу з компанією "Нафтогаз Трейдинг" уклали 493 виробники тепла. Це приблизно 45% підприємств, які отримували газ від "Нафтогазу" в попередньому опалювальному сезоні. Наразі в "Нафтогаз Трейдинг" для укладення трирічних контрактів звернулося 572 підприємства ТКЕ та ОСББ.

 

Повідомляють, що крім Волинської області, в якій мають договори усі сім підприємств, що виробляють тепло і гарячу воду і співпрацювали з "Нафтогазом" торік, в першу трійку лідерів за динамікою укладення угод увійшли Хмельницька та Черкаська області. Там 96,3% і 76,9% підприємств, які традиційно співпрацюють з "Нафтогазом", вже уклали контракти на закупівлю газу.

 

Найкращу динаміку цього тижня продемонструвала Київська область, де з'явилося три нових контрагенти. По два клієнти уклали угоди з "Нафтогаз Трейдингом" в Харківській і Хмельницькій областях, по одному – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій областях і в Києві.

 

Є чотири регіони з низькими показниками договірної роботи з "Нафтогаз Трейдингом" – Закарпатська, Полтавська, Харківська та Одеська області. Там кількість угод не перевищує третини від потенційно можливих.

 

У компанії нагадали, що зараз ціна на природний газ на міжнародних ринках продовжує зростати. Спотова ціна газу в Україні більш ніж у два рази перевищує пропозицію від "Нафтогазу" в рамках трирічних контрактів для ТКЕ та ОСББ з власними котельнями.

 

Аґенція УНІАН нагадує, що на початку червня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років почнеться вчасно. З його слів, Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

 

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

 

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

 

27.08.2021

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