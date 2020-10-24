В Україні третю добу поспіль понад сім тисяч захворювань COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 7014 нових випадків коронавірусної хвороби – вже третю добу поспіль число добових захворювань перевищує сім тисяч.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у суботу.

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували у Києві (560), на Харківщині (520), на Житомирщині (484), на Львівщині (469), на Хмельниччині (450).

Померло 125 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 6289.