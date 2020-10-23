СБУ затримала банду рейдерів-тітушків, фінансованих депутатами.

 

На Київщині працівники Служби безпеки України затримали учасників громадської організації, котру фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

 

 

"Встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", - йдеться у повідомленні.

 

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. "У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну", - зауважили у відомстві.

 

Під час обшуків за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет «Шмайсер» калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

 

Двох активних учасників угруповання затримано за місцями проживання, ще троє «активістів», які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

 

23.10.2020

До теми

Ви є сіль землі
Марта Кузій-Андрущак
Ці інсценізації етноспрямовані й використовують давні пісні, орнаментику, обрядовість – патерни, котрі працюють на самоідентифікацію нас як українців. У сумарному посилі ця продукція має шанс залишити український слід в історії культури.
23.10.20 | | Штука
Що належиться нашим гомосексуальним сестрам і братам
Едвард Августин
Чи слова Папи уможливлюють зміну вчення Церкви?
22.10.20 | | Дискурси
Різке збільшення енергоспоживання з 1950-го
Упродовж останніх 70 років людство спожило більше енергії, ніж до того упродовж майже 11 700 років.
22.10.20 | | Наука
Троє мушкетерів і собака
Уляна Галич
«Червоні хащі» – книжка про людяність, про вміння залишатися собою навіть у найбільш безнадійних обставинах. Також це текст про стосунки між людьми, вміння вибудовувати ці стосунки, вміння бачити і пробачати іншим те, що важко пробачити навіть самому собі.
21.10.20 | | Штука
Скандальна публікація Франка
Євген Нахлік
Історія публікації сатиричної драми «Будятинці» Йосифа Красицького, характеристичної пам’ятки з часів відродження в Галичині 1860-х
21.10.20 | | Минуле
«П’яні гроші» мостиського бюджету
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. Мостиська були знані в Галичині не лише зі славетних «фуяр» та кінних ярмарків, які одначе тоді уже занепадали, але і зі своєї занедбаності
20.10.20 | | Минуле
Освідченні грядуть
Олександр Ірванець
Дрімучість, незнання елементарних істин перестає бути рисою, неприйнятною в суспільстві: найвище керівництво охоче демонструє анальфабетизм.
20.10.20 | | Дискурси
Мандрівка краєм на пів тисячі сторінках
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях видали унікальний фотоальбом «Буковина» — такого об’ємного ілюстрованого видання ще не було.
20.10.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.