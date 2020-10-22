Євроунія запровадила нові санкції проти Росії через кібератаку на Бундестаґ.

Під штрафні заходи потрапили керівник російської військової розвідки.

Європейська Унія запровадила санкції проти двох фізичних і однієї юридичної особи в Росії, котрі причетні до кібератаки на німецький Бундестаґ в квітні-травні 2015 року. Штрафні заходи вводяться щодо керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, який спеціалізується на криптографії. Про це повідомило німецьке видання Tagesspiegel з покликом на прес-релізі Ради ЄУ, опублікований в Офіційному журналі Євроунії в четвер, 22 жовтня.

Щодо названих осіб вводяться візові заборони, їхнє майно в ЄУ підлягає заморожуванню. Окрім того, фізичним і юридичним особам в Євроунії заборонено надавати їм фінансові послуги. У прес-релізі Ради ЄУ зазначається, що вже восьмеро фізичних і чотири юридичні особи перебувають під санкціями за кібератаки проти ЄУ і країн-членів цієї організації.

Нагадаємо, що внаслідок кібератаки на німецький Бундестаґ в квітні-травні 2015 року IT-інфраструктура парламенту ФРН була повністю паралізована. Бундестаґ довелося відключити від мережі на кілька днів. Кремлівські гакери викрали значний обсяг даних і зламали електронну пошту низки депутатів, а також бундесканцлерки Німеччини Анґели Меркель.

Меркель в травні 2020 року чітко заявила, що покладає відповідальність за цю кібератаку на Росію. Вона назвала жахливим те, що сліди атаки ведуть до російських спецслужб. Федеральна прокуратура ФРН п’ятого травня видала ордер на арешт вже згаданого російського офіцера Дмитра Бадіна.