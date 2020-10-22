В Україні вперше сім тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7053 нових випадків коронавірусної хвороби, що є новим максимумом за час пандемії. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 322 879.

Про це йдеться в даних, поширених у системі моніторингу поширення епідемії через інтернет-сайт РНБО.

Найбільше добових випадків COVID-19 виявили у Києві (631), на Харківщині (627) та на Одещині (600).

На Хмельниччині – 381, на Дніпропетровщині – 363, на Полтавщині – 336, на Львівщині – 319, на Тернопільщині – 313, на Запоріжжі – 309.

Упродовж доби померло 116 людей. Загалом, за час пандеії зафіксовано 6043 летальних випадки.

Офіційно в Україні 181 938 активних носіїв хвороби. Найбільше недужих – на Харківщині (24 438), у Києві (20 554), на Одещині (16 976) і на Львівщині (15 033).