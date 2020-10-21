Нові антирекорди COVID-19: 6719 захворювань і 141 смерть.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 6719 нових випадків коронавірусної хвороби, що є максимальним показником за час пандемії. Окрім того, зафіксовано новий антирекорд смертності – 141 летальний випадок.

Про це йдеться в даних, поширених у середу на інтернет-сторінці РНБО.

На Харківщині виявили 713 нових випадків хвороби, на Одещині – 614, на Полтавщині – 580, в Києві – 559.

У Хмельницькій області зафіксовано 322 нових хворих, у Дніпропетровській – 312, у Львівській – 310.

Загальне число виявлених захворювань зросло до 315 826. Померло 5927 людей.