Галицькі хроніки COVID-19: 21 жовтня.

Станом на 09:00 21 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 60 886 хворих на COVID-19. За минулу добу – 769 нових випадків: 227 – на Івано-Франківщині, 310 – на Львівщині (проведено 1602 ПЛР-дослідження) та 232 – на Тернопіллі (проведено 1079 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 17 970 випадків, 232 нових
м. Тернопіль – 58 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 24 особи
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 11 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 25 702 випадки, 310 нових
м. Львів – 136 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 33 особи
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 16 осіб
Самбірський район – 10 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 44 особи
Стрийський район – 19 осіб
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 жовтня (09:00): 17 214 випадків, 227 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.10.2020