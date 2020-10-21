Галицькі хроніки COVID-19: 21 жовтня.

Станом на 09:00 21 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 60 886 хворих на COVID-19. За минулу добу – 769 нових випадків: 227 – на Івано-Франківщині, 310 – на Львівщині (проведено 1602 ПЛР-дослідження) та 232 – на Тернопіллі (проведено 1079 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 жовтня (09:00): 17 970 випадків, 232 нових

м. Тернопіль – 58 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 24 особи

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 11 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

21 жовтня (09:00): 25 702 випадки, 310 нових

м. Львів – 136 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 33 особи

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 16 осіб

Самбірський район – 10 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 44 особи

Стрийський район – 19 осіб

Яворівський район – 12 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

21 жовтня (09:00): 17 214 випадків, 227 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.