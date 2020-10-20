Галицькі хроніки COVID-19: 20 жовтня.

Станом на 09:00 20 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 60 117 хворих на COVID-19. За минулу добу – 745 нових випадків: 221 – на Івано-Франківщині, 289 – на Львівщині (проведено 1040 ПЛР-досліджень) та 235 – на Тернопіллі (проведено 792 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 жовтня (09:00): 17 738 випадків, 235 нових

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 10 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 18 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 22 особи

Монастириський район – 24 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

20 жовтня (09:00): 25 392 випадки, 289 нових

м. Львів – 122 особи

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 18 осіб

Жовківський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 49 осіб

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 35 осіб

Яворівський район – 24 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

20 жовтня (09:00): 16 987 випадків, 221 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.