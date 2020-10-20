Галицькі хроніки COVID-19: 20 жовтня.

Станом на 09:00 20 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 60 117 хворих на COVID-19. За минулу добу – 745 нових випадків: 221 – на Івано-Франківщині, 289 – на Львівщині (проведено 1040 ПЛР-досліджень) та 235 – на Тернопіллі (проведено 792 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 17 738 випадків, 235 нових
м. Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 10 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 17 осіб
Зборівський район – 18 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 22 особи
Монастириський район – 24 особи
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 25 392 випадки, 289 нових
м. Львів – 122 особи
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 18 осіб
Жовківський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 49 осіб
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 35 осіб
Яворівський район – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 жовтня (09:00): 16 987 випадків, 221 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.10.2020