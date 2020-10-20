Галицькі хроніки COVID-19: 20 жовтня.

 

Станом на 09:00 20 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 60 117 хворих на COVID-19. За минулу добу – 745 нових випадків: 221 – на Івано-Франківщині, 289 – на Львівщині (проведено 1040 ПЛР-досліджень)  та 235 – на Тернопіллі (проведено 792 ПЛР-дослідження).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 жовтня (09:00): 17 738 випадків, 235 нових

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 10 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 18 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 22 особи

Монастириський район – 24 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 17 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

20 жовтня (09:00): 25 392 випадки, 289 нових

м. Львів – 122 особи

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 18 осіб

Жовківський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 49 осіб

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 35 осіб

Яворівський район – 24 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

20 жовтня (09:00): 16 987 випадків, 221 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

20.10.2020

До теми

Собаки по-іншому впізнають обличчя
Мозок собаки сильніше реагує на представників свого виду та не має спеціальних ділянок для розпізнавання обличчя.
18.10.20 | | Наука
Нобель з економіки: за розвиток теорії аукціонів
Шведська королівська академія наук нагородила П. Мілґрома та Р. Вілсона за розвиток теорії аукціонів — відгалуження теорії ігор.
17.10.20 | | Наука
Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20 | | У світі
Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Сержанти, чотарі і сотники
Тарас Прохасько
Раптом виявилося так багато тих, хто претендує на сержанта і трохи вище. Тих, що живуть серед солдатів, але мають стати за них відповідальними. Аби вони ся не повбивали
15.10.20 | | Дискурси
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.